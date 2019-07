Un perito de Hacienda cuestiona la credibilidad de los papeles de Bárcenas

El perito que analizó para la Fiscalía Anticorrupción "los papeles de Bárcenas" y la memoria USB que entregó el extesorero del Partido Popular con datos de la presunta contabilidad B del partido ha restado este viernes credibilidad a esos documentos al contener "errores, duplicidades e incoherencias". "Es una información muy poco creíble; no le doy ninguna validez", ha señalado en concreto sobre el "pendrive" al declarar como testigo en el juicio por el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, abriendo un rifirrafe entre la acusación popular ejercida por IU y la defensa del PP, acusado en la causa.

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas (EFE/Archivo).

El abogado del partido, Jesús Santos, ha denunciado que el informe se presentó en la Audiencia Nacional más de un año después de haber sido realizado y que le habría venido "muy bien" cuando solicitó el sobreseimiento del caso de los papeles de Bárcenas, pero el abogado de IU, Juan Moreno, ha cuestionado las conclusiones de ese análisis pericial.

Moreno ha recalcado que son muchos los apuntes contables de los papeles que se han acreditado en las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional a partir de la documentación aportada por el extesorero y el perito, de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), lo ha admitido, pero ha insistido en sus dudas.

"Los movimientos de los papeles yo no opino si son verídicos o no; en mi opinión, deja mucho que desear"; "hay movimientos que se puede inferir que son reales porque coinciden con documentos, pero hay tal desorden y la forma de presentación no parece profesional", ha añadido en respuesta a Isabel Elbal, letrada de la acusación que ejerce el Observatori de Drets Humans.

Tras concluir su interrogatorio y antes de proceder a las conclusiones finales del juicio, el PP ha pedido incorporar a la prueba documental el auto de la Audiencia de Toledo que este mes ha confirmado que no hubo delitos en la causa del caso Bárcenas referida a la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo.

IU también era parte en ese proceso y la Audiencia cuestiona la "teoría especulativa" sobre los "manejos" de Bárcenas con el PP de Castilla-La Mancha, al considerar que son "meras conjeturas aventuradas al socaire de la rivalidad política que carecen de reflejo probatorio alguno según las diligencias de investigación practicadas".

Para el PP, el auto es importante al cuestionar la fiabilidad de Bárcenas, pero IU ha mostrado su rotunda oposición y ha sacado a colación la operación Kitchen, que refuerza, a su juicio, la veracidad de los papeles del extesorero.

Las otras dos acusaciones populares en el juicio del borrado de los ordenadores también se han opuesto recordando las condenas del caso Gürtel y que no hay condena de falso testimonio contra Bárcenas, pero el juez ha admitido finalmente el auto como prueba.