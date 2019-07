Un niño de 8 años salva la vida de su madre y de su hermano, que se quedaron atrapados en un río en Toledo

Un niño de ocho años salvó este miércoles la vida de su madre, su hermano de 12 años y el perro de la familia demostrando una madurez y una sangre fría fuera de lo común. Todos ellos habían ido a pasar un día de campo al río Alberche a su paso por Santa Cruz del Retamar (Toledo), un agradable plan que terminó transformado en pesadilla: la madre y el hermano mayor cruzaron a nado a una isleta en medio del río cuando una repentina crecida de las aguas les dejó atrapados. Ni corto ni perezoso, el pequeño llamó al 112, contó lo que estaba pasando y siguió con precisión todas sus instrucciones.

Imagen de archivo del río Alberche ( MACfoto1963 / Wikimedia Commons)

Según cuenta la prensa de Castilla-La Mancha, la subida del caudal y la corriente fue tal que la madre y el hermano no solo no podían regresar, sino que tuvieron que agarrarse a ramas y troncos para no resultar arrastrados. Las pertenencias de la madre, incluido su teléfono móvil, estaban en la orilla, lo mismo que el pequeño, quien al ver lo que estaba sucediendo no dudó en llamar al 112.

Primero respondió a todas las preguntas del operador, que trataba de evaluar la gravedad de la situación. La llamada fue transferida después al jefe de al Sala de Coordinación del 112, que le indicó cómo enviar su ubicación exacta desde el aparato, para así guiar a los medios de emergencia. Afortunadamente, y gracias a la templanza del pequeño, todo quedó en un susto.

El 112 de Castilla La Mancha se ha felicitado en su cuenta de Twitter por la feliz resolución del caso y ha recordado que "enseñar a los más pequeños a utilizar el teléfono único de emergencias 1-1-2 es la mejor forma de protegerlos ante una urgencia, además de asegurarnos que puedan ayudar a otras personas".