Ya hay veredicto para la auxiliar de enfermería acusada de asesinar a dos ancianas en Alcalá de Henares

El jurado popular ha declarado este miércoles culpable a la auxiliar de clínica del hospital de Alcalá de Henares (Madrid) del asesinato en 2017 de una de las dos ancianas de las que se le acusaba, a la que inyectó gas en las venas a través de jeringuillas o de una máquina de oxígeno. Pero, al mismo tiempo, ha dictaminado la no culpabilidad de Beatriz L.D. del asesinato, en 2015, de la otra anciana porque considera que los indicios del homicidio no tienen la fuerza para incriminar a la auxiliar.

Beatriz L.D. durante el juicio por la muerte de dos ancianas en el hospital en el que las cuidaba (Europa Press).

Beatriz L.D., que en el juicio sostuvo su inocencia y dijo que "nunca sería capaz de matar a nadie" y que le "gusta dar vida, no quitarla", se enfrentaba a una petición del fiscal de 40 años de cárcel por los dos asesinatos y de prisión permanente revisable por parte de las acusaciones particular y popular (ejercida por el Defensor del Paciente).

Con la acusada presente y muy atenta, el portavoz del Tribunal del Jurado ha leído esta mañana el veredicto. Los miembros del jurados, dos mujeres y nueve hombres, han estado deliberando desde la tarde de este lunes y habían convocado a las partes a partir de las 11.30 de la mañana. En su veredicto dan por probado que la auxiliar de enfermería introdujo el gas en el cuerpo de Consuelo, la anciana fallecida en 2017, para "provocar su muerte". "A consecuencia, sufrió embolia que provocó su muerte como atestiguan médicos y peritos forenses", han señalado. Por otro lado, el jurado popular cree que hay indicios respecto a la muerte de la fallecida de 2015 pero sostiene que no tienen la fuerza para determinar que la procesada introdujera el gas.

En la última sesión, la vista oral dio un giro por completo al modificar el fiscal y las acusaciones su relato de los hechos ante la duda de si la procesada uso jeringuillas o una máquina de oxígeno para dar muerte a sus presuntas víctimas. A pesar de que esta circunstancia no se habría investigado en la instrucción, los miembros del jurado consideran que no menoscaba la fuerza de las pruebas que sí se han presentado. Y esto a pesar de que la defensa hizo uso de esta "duda razonable" para plantear más culpables, incluso apuntando a una posible "mala praxis" en el servicio de enfermería por el mal uso de utensilios y la hipótesis de que alguien pudo meter aire a los cadáveres. "Solo se investigó a mi clienta porque se pensaba que el hecho se cometió con jeringuillas, lo que descartaba al resto de personas. El uso de oxígeno abre la posibilidad a otros culpables", aseveró el abogado de la procesada.

Fachada del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (EFE).

Durante el juicio, la acusada defendió su inocencia e insistió en que a ella le gusta dar vida y no quitarla. "Beatriz, alias el ángel de la muerte" como se le ha apodado "no ha matado a nadie", sino que ha dado "vida y paz a sus pacientes", aseveró. Afirmó que ni formaba parte de su trabajo, por su condición de auxiliar, manipular objetos punzantes como jeringuillas ni conocía a las víctimas o tenía "motivo alguno" para matarlas. "Me he dejado la piel para cuidar a los ancianos del hospital y que me acusen de que soy una asesina es horrible".

La detención de Beatriz causó un gran estupor en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y el Sindicato de Técnicos de Enfermería expresó en su momento su más enérgica repulsa. "Estos hechos nos sobrecogen a todos, tanto a los profesionales sanitarios como a la sociedad en general".