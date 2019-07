Solo el 25 por ciento de los migrantes muertos en el mar llega a aparecer

Solo el 25 por ciento de los cuerpos de los migrantes desaparecidos tras los naufragios de las pateras con las que intentaban llegar a Europa llegan a aparecer, denuncia la ONG Caminando Fronteras, que ha documentado 70 naufragios en los últimos 16 meses, con 1020 víctimas: de 816 no se sabe nada. Con el informe "Vida en la Necrofrontera", presentado este martes en el Consejo de la Abogacía Española, la ONG coordinada por la activista Helena Maleno pretende poner en valor la dignidad de los muertos y desaparecidos y mostrar el sufrimiento de las familias de las víctimas que "nunca pueden cerrar el duelo".

Un agente de la Guardia Civil junto al cadáver de un joven que desapareció en el mar al volcar la patera en la que viajaba con otros 26 inmigrantes, cerca de la costa de Cadiz. (EFE/Archivo)

Por ello, esta ONG explica que ha centrado su trabajo en suplir esos vacíos informativos y se ha marcado tres objetivos: reconstrucción de la memoria colectiva, búsqueda de las personas muertas y desaparecidas y apoyo a las familias en las búsquedas es identificaciones. "Algunos cadáveres fueron identificados pero muchos han quedado en las morgues de Argelia, Marruecos o España o enterrados en tumbas sin nombre", señala Caminado Fronteras en la investigación, que recoge los testimonios de familias de migrantes sobre la ausencia de información oficial en las tragedias.

RELACIONADO: Casi 7.500 migrantes han llegado a España en patera en lo que va de 2019

Según la activista, "es posible parar esas muertes si hay voluntad política y estamos pidiendo que esto suceda", quien ha recordado que "se han multiplicado por cuatro el número de muertes en la frontera sur". Maleno ha criticado "la nueva política migratoria puesta en marcha desde el pasado verano, porque ya no solo hacemos morir a las personas, sino que dejamos morir". "Salvamento Marítimo se ha visto forzado a ser un ente de control migratorio; los trabajadores denuncian que no tienen medios y que los medios que se ponen en marcha no son los mismos cuando se tiene que rescatar a migrantes, que cuando un europeo tiene problemas con su yate", ha aseverado.

La organización reclama habilitar teléfonos de emergencias donde las familias puedan obtener información en las tragedias y un sistema para acompañamiento en los procesos de identificación desde una perspectiva psicosocial. "Se han registrado 1.020 personas desaparecidas, pero seguro que hay más; hacemos un trabajo de investigación junto con las familias para poner nombre a cada víctimas y averiguar cómo han sido los naufragios", ha señalado Maleno. "Solo el 25 % de los cuerpos se encuentran, el resto se quedan en el mar; se les niega a las familias el derecho al duelo".

RELACIONADO: La población en España alcanza los 46,9 millones gracias a la inmigración, que compensa la baja natalidad

Para la coordinadora de la ONG, se está "normalizando un racismo institucional hacia las personas migrantes". La ONG incluye esos datos de naufragios, con la información de llamadas de personas que viajaban en embarcaciones que alertaron de situaciones de peligro y de familiares que perdieron a sus seres queridos y a los que Caminando Fronteras acompañó en su búsqueda.

De los 70 naufragios documentados, 23 ocurrieron en ruta del Estrecho, 46 en la ruta de Alborán y uno en Canarias. Además, recoge 12 embarcaciones desaparecidas: 6 en el Estrecho y 6 en el Mar de Alborán. La ONG registra 1020 víctimas -816 desaparecidas y 204 muertas-: 823 en la ruta de Alborán, 189 en el estrecho, 6 en Canarias y 2 en la valla de Melilla

Para la activista, Marruecos también ha retrocedido en su política migratoria, sustituyéndola por "una política migratoria impuesta desde Europa" y dictada "por el estado español, coincidiendo con la puesta en marcha del Mando Único de Salvamento Marítimo". Caminando Fronteras denuncia racismo institucional en el trato que se da a los migrantes y en las diferentes categorías que establece entre ellos. "No estamos hablando de migración, sino de derecho a la vida, y es una vergüenza que mandemos a dormir a calabozos a personas que han vivido una tragedia enorme, presenciando como se ahogaban otras personas sin poder hacer nada por ellos".