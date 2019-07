El último mensaje de una adolescente asesinada, clave para acusar del crimen al novio de su madre

Podrían ser los últimos mensajes que Riley Crossman, una joven de 15 años de West Virginia (Estados Unidos), envió en su vida. Ahora serán cruciales para poder condenar a su asesino. Los recibió su novio. En el primero, ella le informaba de que la pareja de su madre había entrado en su habitación. En el segundo, 20 minutos después, le contaba algo mucho más revelador: que estaba asustada. Luego, silencio. Eso ocurrió el 7 de mayo de este año. Una semana después, la Policía halló su cuerpo sin vida al fondo de un barranco cerca de la cumbre de una montaña, no lejos de su casa. Ahora salen a la luz esos mensajes que apuntalan la acusación contra el novio de la madre de Riley, que será acusado formalmente de asesinato en primer grado.

La joven contó a su novio que estaba asustada y que la pareja de su madre había entrado en su habitación (Riley Crossman).

Los fiscales han dicho que el motivo por el que su presunto asesino, Andy McCauley, acabó con su vida es todavía un misterio. Lo que sí tenían era varias pruebas a las que ahora se suman los mensajes de texto extraídos del móvil de la víctima. En el lugar donde fue encontrada, se hallaron también restos de barro seco que coincidían con la tierra del jardín de la casa de Riley, de donde probablemente la habría sacado Andy arrastrándola. Además, había en la zona unos tornillos idénticos a los que se encontraron en la furgoneta del presunto asesino, lo que podría probar que fue en ese vehículo donde trasladó el cadáver de la chica antes de abandonarlo.

La madre de la adolescente está devastada desde que detuvieron a Andy. No solo ha perdido a su hija, sino que lo ha hecho a manos de su propio novio, que se encuentra en la cárcel. Sus amigos definían a la chica como una persona "encantadora, siempre dispuesta a ayudar y a sacarme una sonrisa. Era una persona en la que se podía confiar". Por eso no entienden cómo alguien como ella pudo tener un final tan cruel.

La adolescente, en una foto de sus redes sociales (Riley Crossman).

Andy McCauley fue el sospechoso número 1 para los investigadores desde el primer momento, por las numerosas contradicciones entre lo que les contaba a los agentes y las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, pero hasta la fecha no tenían más que pruebas circunstanciales. Ahora, los mensajes del teléfono de Riley arrojan más luz sobre un caso que sigue envuelto en numerosos interrogantes aún por resolver. Andy McCauley está en prisión preventiva a la espera de un juicio que no se sabe aún cuándo se celebrará y, hasta la fecha, no ha confesado el crimen ni ha colaborado de ninguna forma con el esclarecimiento del caso.