Los eurodiputados de Ciudadanos Toni Roldán y Javier Nart dimiten por discrepar de la nueva estrategia del partido

El portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, y el eurodiputado Javier Nart abandonan a la coalición dirigida por Albert Rivera. Roldan ha asegurado que abandona el partido porque no comparte la nueva estrategia política emprendida por el presidente de la formación,, que tendrá "costes demasiado altos", en relación a sus apoyos indirectos a Vox. En rueda de prensa en el Congreso, Roldán ha anunciado que abandona todos sus cargos en el partido y dejará el escaño esta semana porque, tras muchos intentos de ser leal a Ciudadanos "no ha tenido éxito" mientras que Nart de momento no ha anunciado si va a dejar su escaño de eurodiputado.

Los eurodiputados de Ciudadaos, Toni Roldán y Javier Nart dimiten de sus cargos por las discrepancias en la nuevas estrategia política emprendida por el partido (Cordon Press/Europa Press)

"No me voy porque yo haya cambiado sino porque Cs ha cambiado, este no es el contrato que yo firmé. La política no es un supermercado, no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana se vende ideas, se vende un proyecto para España y sigo creyendo en el mismo proyecto para España en el que creía hace cuatro años", ha sido tajante.

RELACIONADO: París desmiente haber apoyado los pactos de Ciudadanos en España

Roldán ha lamentado los apoyos de Ciudadanos al PP e indirectamente a Vox en algunas materias así como para gobernar en Comunidades Autónomas y ha afirmado que "España tiene una oportunidad histórica para construir un Gobierno estable y sería un grave error desperdiciar esta oportunidad". "Todas las estrategias políticas tienen costes pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos", ha incidido tras incidir en que los que "creemos en la democracia liberal tenemos la obligación de entendernos".

El diputado naranja ha reconocido la tarea realizada junto con el coordinador económico del partido y ahora líder de Cs en Europa, Luis Garicano, "desde la libertad, el máximo rigor analítico y la honestidad intelectual". Ha puntualizado que es el momento de políticas de progreso, de combatir dogmatismos ideológicos y de construir una fuerza política libre para regenerar las instituciones.

RELACIONADO: Ciudadanos rompe con Valls en el Ayuntamiento de Barcelona

Tras La marcha Roldán y la botación que se ha llevado a cabo este lunes a favor de mantener la estrategia de no negociar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente el Gobierno, el eurodiputado Javier Nart ha presentado su dimisión como miembro de la dirección del partido. Según han informado fuentes de la formación naranja, la votación no estaba prevista pero se ha realizado a petición del propio Nart y del también eurodiputado y responsable de Economía y Empleo del partido, Luis Garicano, que planteaban "revisar la estrategia del partido en relación con la investidura y abrir una vía de negociación con Sánchez".

De los 35 miembros que componen el Comité Ejecutivo --descontando a Roldán, que no ha participado--, 24 han votado "a favor de mantener la estrategia de decirle no a Pedro Sánchez", mientras que otros cuatro han votado en contra y tres se han abstenido. Los que han votado en contra son, además de Garicano y Nart, el exdiputado en el Congreso y responsable del área de Exteriores en la Ejecutiva, Fernando Maura, y el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea. De momento, Nart no ha dicho si prevé renunciar a su escaño en el Parlamento Europeo.