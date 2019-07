El mensaje de agradecimiento de Manuela Carmena en su reaparición tras su accidente doméstico

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reaparecido hoy tras la caída que sufrió el lunes de la pasada semana, y en el debate del estado de la ciudad ha agradecido el "afecto" recibido tras el accidente "del cual veis tengo la huella en mi frente", ha afirmado en referencia a una brecha. Ocho días después del "episodio" doméstico que la mantuvo en el hospital una noche y obligó a postergar una semana el debate del estado de la ciudad, la regidora ha abierto su discurso dando las gracias "por la consideración y el cariño".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (EFE)

"Me habéis emocionado porque he sentido vuestro afecto y creo que el afecto es un elemento absolutamente determinante para cualquier actividad y, cómo no, para ésta, que nos une a todos, que es mejorar Madrid", ha afirmado Carmena desde la presidencia del Pleno. La alcaldesa ha dado la bienvenida además a los representantes de los diferentes partidos que han venido a apoyar a sus portavoces en el último debate del estado de la ciudad de la legislatura, a quienes ha agradecido que también se preocupen por Madrid.

El portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, es quien más arropado está hoy por los populares ya que al Palacio de Cibeles han acudido la vicesecretaria de Estudios y Programas de su partido, Andrea Levy; el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, y también acudirá el presidente madrileño, Ángel Garrido, entre otros.

Además, los portavoces del PSOE-M y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado, respectivamente, han acudido a apoyar a Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (Cs), mientras que desde las filas de Podemos solo el secretario general de la formación en la ciudad, Julio Rodríguez, ha acudido al pleno en apoyo a Carmena.