Las duras palabras de reproche del novio de Arancha Gutiérrez, la turista española muerta en Costa Rica

Mientras se continúa investigando la muerte de Arancha Gutiérrez López, la turista cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado en Tortuguero, Costa Rica, su familia ha ofrecido una rueda de prensa en San Fernando de Henares en la que han reprochado a las autoridades que nadie les advirtiera del peligro. “Los españoles hoy en día por fortuna viajamos por todo el mundo a destinos más o menos peligrosos y nosotros decidimos el riesgo que asumimos en cada momento, pero ojo, no buscamos la muerte, consultamos en los archivos del Ministerio de Exteriores, que son los expertos para cada destino, y tomamos nuestras medidas de precaución para que no nos pase nada”, explicó Miguel Ángel Escribano, la pareja sentimental de Arantxa.

“Tortuguero nos decían que era un lugar muy seguro en el que nunca sucedía nada, el guía local que viajaba con nosotros, incluso el hotel, no nos avisó de ningún riesgo y después de la tragedia nos fuimos enterando de cosas que, parece ser, no sabía nadie”, ha declarado. Según ha explicado, las playas de Tortuguero estaban siendo patrulladas día y noche por la Policía y durante su estancia tuvieron que retirarla para atender otros asuntos de ese destacamento de Policía, algo de lo que no fueron alertados.

Escribano, acompañado por la madre de Arantxa y otros familiares de la joven que no tomaron la palabra, reclamó este jueves a los investigadores de la Policía Judicial de Costa Rica los más máximos esfuerzos para dar con el responsable. “En esta tragedia hay un solo culpable y es el cobarde asesino, hay que encontrarlo, no descansen señores costarricenses, me lo deben a mí y a mi familia, nos lo deben a los españoles que vamos a Costa Rica”. También, ha definido al responsable como ”un maldito indeseable, un despojo de la condición humana”.

Del mismo modo, ha solicitado al Gobierno de España que les “defienda” y que ”colabore”. En este sentido, ha sugerido que la Guardia Civil acompañe en la investigación a las autoridades del país iberoamericano. ”Estoy seguro que no les importará desplazarse a Costa Rica dentro del marco de colaboración estipulado, y allí son bienvenidos, me lo ha dicho el mismísimo director de investigación del país”, ha declarado la pareja de López. También ha apuntado a la Policía Nacional o a ”aquel cuerpo que consideren más preparado”. ”No nos dejen en este momento tan importante porque esto no puede quedar sin solución, no nos fallen otra vez”, ha declarado.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por otro lado, ha apuntado a la violencia contra las mujeres como móvil de este asesinato. “Una vez más somos testigos del ataque salvaje y cobarde a una mujer, en esas creencias sociales que normalizan la violencia contra las mujeres”, ha expresado.

En este sentido ha apuntado a que se ignora “hasta dónde se extiende el machismo y hasta donde la sociedad boicotea la dignidad de las mujeres a favor de la masculinidad, hasta tal punto que una mujer no pueda disfrutar de la naturaleza a plena luz del día ella sola, generando miedo e inseguridad al resto de las mujeres para vivir su libertad”.

Escribano, que ha definido a su pareja como “un ángel, una persona de esas que solo nacen de vez en cuando”, ha agradecido al consulado español en Costa Rica, al equipo de psicólogos que les han atendido, a la Policía costarricense, a la empresa con la que viajaban y al Ayuntamiento de San Fernando de Henares por su colaboración durante el suceso.

La familia y amigos han creado una página en Facebook llamada ‘El manifiesto de un ángel’ para recordar a la difunta. Del mismo modo ha solicitado a la prensa que ayude de forma “respetuosa y cariñosa”.