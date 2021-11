Conoce al gatito con la mirada más triste del mundo

Los gatos son una autentica revolución en las redes sociales, y es que se comparten cientos de imágenes de estos felinos, cada uno con su particularidad y que siempre conmueven y conquistan a los usuarios de internet. El caso de Luhu no es una excepción. Este gatito de cinco años es conocido por su mirada triste y melancólica. Maggie Liu, su dueña, comparte el día a día de Liu en su cuenta de Instagram.

La razón de ser de su curiosa y peculiar expresión se debe a un defecto de nacimiento. “Cuando tenía apenas dos años, tuvo que ir al hospital por que sus ojos, sus vías respiratorias y reproductivas no estaban respondiendo bien por los defectos con los cuales nació”, comentó Liu sobre el duro comienzo en la vida de su mascota y agregó: “Mi amiga y yo no teníamos mucho tiempo para cuidar de él, es por ello que lo llevé a mi casa después de tres semanas que estuvo en el hospital”. Dueña y gatito viven en Beijing, China, donde toman sus fotos juntos y luego Maggie las comparte en su cuenta de Instagram, donde tiene 160.000 seguidores que siguen las aventuras de Luhu y que se conmueven con su carita. Además, Luhu cuenta con la presencia de otros dos felinos, “yo creo que sus hermanos saben que no fue fácil que él sobreviviera, es por ello que siempre lo están consintiendo”, dijo Maggie.

Aunque ya ha sido apodado como el gato más triste del mundo, su dueña dice que es un ‘chico feliz’, a pesar de su expresión, y que juntos siempre se divierten. “Es bastante social y atrevido. No es anda tímido y ama que le tomen fotos’, confesó Maggie a la revista ’People’. De hecho, se puede ver a Liu jugando con su dueña y sus hermanos o incluso conociendo nuevos amigos. Así que aunque siempre tenga la mirada triste y melancólica, sabemos que Luhu es feliz.