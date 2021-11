Stephen Hawking, la intensa vida personal de un genio de nuestro tiempo

La relación de Hawking con su primera mujer era hasta la fecha de su muerte "excelente". Según contó ella en una entrevista concedida a RTVE: "Voy a su casa cada dos semanas para ver cómo está, para poder contar a mis hijos si hay algo que no anda bien y mantener el contacto con él. Lo que me gusta es que envejecemos de una manera civilizada y hay cierta alegría, cierta satisfacción en ese estado. No me hubiera gustado vivir en lucha con Stephen. La vida es demasiado corta para seguir peleando".

VER GALERÍA Aunque era un hombre sin creencias religiosas, ha visitado al Papa Francisco y a su antecedor, Benedicto XVI (Cordon Press). ©GettyImages