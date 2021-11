La divertidísima parodia de un grupo de WhatsApp de padres se convierte en todo un éxito viral... ¿aún no lo has recibido?

Los grupos de padres de WhatsApp se han visto envuelto en polémicas por el uso que hacen algunos progenitores de esta herramienta de comunicación. Ha habido casos, los más graves, de insultos o descréditos de profesores en estos foros. Hay pedagogos que advierten de la (mala) costumbre de algunos padres y madres de usarlos para 'solucionarle la vida' a sus hijos y gestionar sus tareas o deberes, en lugar de depositar en los pequeños la responsabilidad de llevar sus obligaciones al día. Pero, en el caso que nos ocupa, la conversación que acaba de trascender lo ha hecho por otro motivo mucho más divertido... Se trata de una hilarante parodia de cómo son los diálogos en este tipo de chats grupales.

La parodia parte de un hilo publicado en Twitter por Juan G., un onubense de 40 años, ingeniero de Montes que escribe relatos y guiones de cortos, según cuenta él mismo en la 'bio' que aparece en su blog, llamado 'No es por presumir'. Juan subió el hilo a la red social de 'microblogging' ayer, 12 de diciembre, de madrugada. Durante todo el día, el desternillante diálogo imitando una conversación en un chat de padres y madres de un colegio cualquiera se hizo viral. Tuvo más de 12.000 retuits y más de 16.000 'Me gusta', pero donde corrió como la pólvora fue precisamente... en grupos de papás y mamás de WhatsApp.

Si no te ha llegado y quieres pasar un buen rato, aquí tienes el hilo. Si eres padre o madre, te vas a identificar rápidamente. Si no lo eres, pasarás un buen rato, porque al fin y al cabo, la mayoría de los grupos de WhatsApp da lugar a estos enredos y malententidos. En cualquier caso, prueba a leerlo y no reírte si eres capaz...