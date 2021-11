El motivador discurso de este profesor sevillano a sus alumnos suspensos te hará reflexionar

"Vuestro problema no es de capacidad, es de esfuerzo". Así de simple es la idea central alrededor de la cual Pablo Poo, profesor interino de Secundaria en Andalucía, edifica su discurso.

En un vídeo que ha colgado en YouTube, este docente, que imparte Lengua y Literatura y que tiene publicado un libro titulado 'La mala educación', trata de concienciar a los estudiantes de la importancia de adquirir conocimientos en la escuela y el instituto.

"Siempre me preguntas lo mismo: '¿Para qué quiero estudiar si yo voy a trabajar en el campo?' o '¿Para qué quiero estudiar Lengua si voy a ser peluquera?'. No sabes nada de la vida; y no lo sabes porque lo tienes todo", explica.

Les dice a los chicos que la vida no es como ellos la ven, porque están acostumbrados a que se lo pongan fácil, a que les den segundas y terceras oportunidades mientras que cuando tengan que enfrentarse solos al mundo esto ya no será así.

"La vida no tiene nada que ver con la burbuja utópica en la que os envolvemos durante toda la ESO. La vida no te espera, no te comprende y no te hace recuperaciones", continúa el profesor.

Dice que los jóvenes no intentarán cambiar las cosas porque creen que es imposible, sin saber, porque lo desconocen, que hace siglos que varias generaciones lo han logrado antes que ellos. Y si no lo saben, argumenta, es porque no estudian. Les anima también a adquirir conocimientos para formarse una personalidad crítica y no creerse todo lo que les cuenten sin cuestionarlo.

"Parece mentira pero en las mentes abiertas es más difícil entrar. Una mente simple se conquista fácilmente, solo tiene una puerta", cuenta el docente.

Finaliza el discurso con una frase muy impactante que resume el porqué de su decisión de hacer público el vídeo. Para muchos de los profesores que dan clase a sus alumnos, ellos no son más que otro grupo de estudiantes, "pero a mí me importas de verdad porque nuestra relación no se acaba cuando cumplas dieciséis, yo he firmado contigo un contrato de por vida".