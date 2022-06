Enterarse, por el tuit de una desconocida, de que su novio le es infiel: el ‘culebrón’ real que tiene en vilo a media España

Las redes sociales tienen algunos inconvenientes que afectan a muchos de sus usuarios, como favorecer la adicción al móvil, contribuir a bajar la autoestima u otros problemas mentales a los que muchos jóvenes y no tan jóvenes se enfrentan a diario. Sin embargo, en ocasiones también son de mucha utilidad: nos acercan a otras culturas o a compartir información de interés, e incluso pueden ayudar a encontrar a animales o personas desaparecidas. Lo que no es tan habitual es destapar una infidelidad a través de redes sociales, pero también es posible.

La ‘testigo’ escribió un tuit dando multitud de detalles e incovando a la llamada ‘magia de Twitter’ y logró su objetivo: llegó a la novia ©GettyImages

Es el caso de Alejandra, una usuaria de TikTok cuyo tuit se viralizó hace escasos días al destapar un curioso hallazgo. “Si tu novio estaba el miércoles (15 de junio, sobre las 21:00) en la ‘pecera’ de Fuenlabrada jugando a pádel y tú te vas a Tenerife una semana”, comenzaba la joven para identificar al joven con todos los datos que tenía sin destapar su identidad. Alejandra continuaba contando que el chico descrito le estaba diciendo a su amigo que iba a “llamar a Arancha” para engañar a su pareja. “Twitter, haz tu magia”, zanjaba la joven.

Más de 38.000 likes, casi 10.000 retuits y 574 comentarios después, el mensaje llegaba a la afectada. “Arancha es su ex, gracias por avisar. Soy la novia”, contestaba la joven. Una avalancha de respuestas intentaban, a su vez, consolar a la chica con algo de humor. “Espero que ya no (seas la novia)”, “Yo estoy ahora en Tenerife, jajaja”, le contestaba otro ofreciéndole una alternativa.

Pero aquí no queda la cosa, ya que la otra protagonista de este trío involuntario también contestó, aunque después borró el comentario. “Hola, yo soy Arantxa. La verdad es que sí sabía que tenía novia porque él es mi ex, y me puso los cuernos con ella, así ‘que ojo por ojo, muela por muela’. Disfruta en Tenerife, guapa.”, contestaba la joven. El “culebrón” tuitero estaba servido.

Arantxa es su ex, gracias por avisar xd. Soy la novia. — ya no te quiero (@CH3195) June 18, 2022

Lo cierto es que no es la primera vez que algo así ocurre en redes sociales. “Si tu novio se llama Miguel, es de estatura media, pelo moreno y vive por Barcelona Sants, acaba de comentar a sus amigos que te pone los ‘cuernos’”, publicaba hace unos días una usuaria de TikTok, en un vídeo que llegó a más de 15.000 likes. Otra usuaria de esta app se viralizó en marzo al compartir ante millones de usuarios el siguiente comentario: “Si tu marido está en Laguna y te llamas Megan, él te está engañando y se están riendo de ello”. El vídeo en esa ocasión superó los 12 millones de visualizaciones.

Alejandra, por su parte, se ha quejado de las numerosas críticas que ha recibido por este tuit, mayoritariamente por parte de quienes le pedían pruebas, la acusaban de inventarse el tema o de destapar la intimidad de una pareja que podía ser abierta. “La historia es 100% real. Si su relación es abierta, perfecto, entonces no habrá problema”.