Cuando las redes sociales sirven de terapia: así se ha recuperado Brie tras un mes en coma y a punto de morir

Planificar el día, los meses y la vida en general es algo muy habitual en el ser humano, sin embargo, a veces, ocurren hechos que lo cambian todo en un segundo y nos demuestran que, por mucho que planifiquemos, no siempre depende de nosotros. Lo sabe bien Brie Duval, una chica australiana que, tras un aparatoso accidente y un mes en coma, vio cómo se truncaba el sueño que creía que estaba a punto de cumplir.

Brie explica en su TikTok cómo es despertarse de un cóma, cuáles son los cuidados recibidos en el hospital y cómo es el camino hacia una vida lo más normal posible ©Atención hospitalaria y cuidados de un paciente en coma

Brie se toma su vida con humor, aunque los últimos meses no hayan sido fáciles. Prueba de ello, es el nombre de su cuenta de TikTok, @hotcomagirl113. Allí ha decidido compartir su traumática experiencia, que comenzó en octubre de 2021, cuando cayó de un muro del párking de un bar al asfalto desde una altura de 10 metros. Brie sufrió entonces un traumatismo craneoencefálico severo que la llevó a permanecer un mes en coma en un hospital de Alberta, Canadá.

Brie se encontraba por entonces en el mejor momento de su vida: se había trasladado de su Australia natal a Canadá, donde tenía el trabajo de sus sueños y estaba a punto de casarse con su novio, tras cuatro años de relación. Pero el accidente, que sucedió en octubre de 2021, todo lo cambió: sus posibilidades de supervivencia se redujeron a un 10% y sus padres ni siquiera pudieron visitarla para despedirse de ella, como les advirtieron los médicos, debido a las restricciones por Covid vigentes, en esos meses, en Australia.

Contra todo pronóstico, Brie comenzó a dar signos de que su estado era mejor que el que esperaban los médicos. Finalmente se recuperó y hoy utiliza su cuenta de TikTok para contar cómo es estar en coma, los cuidados que se reciben en el hospital y si el despertar de ese profundo estado de inconsciencia es igual que en las películas de Hollywood. Brie contó que se despertó rodeada de tubos y que había olvidado cosas tan elementales como su código postal en Australia. Superado lo peor, a Brie aún le quedaba un pequeño bache.

“Ahora trato de volver a la vida normal, de establecer cuál es mi nueva normalidad: no podía tragar cuando me desperté por primera vez, tuve que intentar aprender a caminar de nuevo”, contaba Brie en su cuenta de TikTok.

Además, al despertarse del coma estuvo varios días aturdida, recuperándose, hasta que sus médicos dieron el visto bueno para devolverle su móvil. Brie sospechaba que algo raro ocurría entonces con su pareja, pues no había acudido al hospital en los días que llevaba ingresada. Al abrir su móvil, constató que lo había bloqueado y que su amante le había mandado un sms para anunciarle la ruptura.

“No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital, me ha dejado completamente atrás. Así que ni siquiera sé por qué sucedió esto”, contaba Brie. Sin embargo ella no se derrumbó y siguió adelante. Volvió a Australia porque se dió cuenta de que nunca más quiere estar lejos de su familia, y a pesar de tener una lesión cerebral con la que tiene que enfrentarse a diario para hacer las cosas más cotidianas, agradece cada día estar sana física y mentalmente.