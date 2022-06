Ser la doble de Isabel II: un negocio muy rentable

El 2 junio 2022 es una fecha muy especial para la Reina de Inglaterra, pues se celebra el Jubileo de Platino de Isabel II, con el que se conmemora que hace 70 años la soberana accedió al trono, cuatro meses después de la muerte de su padre, en 1952. Pero estos días no son especiales solo para la monarca, sino también para Hattie Hill, una ciudadana anónima con un trabajo muy poco común.

Esta británica de 23 años acaba de finalizar sus estudios como guionista, aunque también dedica su tiempo a un trabajo que no cualquiera es apto para realizar: imitar a Isabell II en su juventud.

Junio ha comenzado las festividades del Jubileo de Platino de Isabel II, en honor a los 70 años desde que la Reina fue coronada ©GettyImages

Todo comenzó en 2015 cuando vio con sus amigos la comedia dramática “Un escape real”, inspirada en la escapada de varias horas que Isabel II y su hermana Margarita protagonizaron, siendo aun princesas, para celebrar el Día de la Victoria en 1945. Muchos de sus amigos vieron entonces un enorme parecido entre Hattie, que tenía 17 años, y la actriz que interpretaba a la joven Isabel, Sarah Gardon.

Un año después se estrenó la serie británica “The Crown”, sobre el reinado de Isabel II, y su entornó comenzó a compararla con la actriz que interpretaba a la monarca en su juventud, Claire Foy. La cosa se fue extendiendo al punto de que incluso en la calle o en tiendas, vestida con ropa normal, desconocidos la paraban para hablarle de su parecido con la propia Reina de joven.

Entonces, Hattie comenzó a plantearse que su parecido era tan “real” como la propia monarca. En una ocasión, cuenta Hattie que el duque de Kent, primo de la Reina, observó su enorme parecido cuando coincidió en un acto con la joven.

Así, tras el boom de “The Crown”, Hattie comenzó a ser requerida para imitar la indumentaria, los gestos y la forma de hablar de la Reina en todo tipo de actos: bailes, conciertos o fiestas. En la actualidad, su negocio es tan lucrativo que percibe unos ingresos mensuales de más de 800 euros por unas pocas apariciones públicas, aunque la cifra podría haberse publicado estos días gracias al Jubileo de la Reina, en el que los británicos disfrutan de un puente y de todo tipo de festividades al aire libre.

Primero fue el entorno de Hattie quien la comparaba con las actrices que han dado vida a Isabel II, pero luego incluso por la calle le sacaban parecido directamente con la soberana ©GettyImages

Cuenta, además, que se inspira en “The Crown” pero que peinarse, maquillarse y vestirse como la Reina también facilitan que pueda meterse en el papel. Y no debe hacerlo nada mal pues su éxito es tal que tiene apariciones agendadas hasta por más de un año.

“Cuando me miro en el espejo, solo veo a Hattie, no creo que me parezca mucho a nadie”, cuenta la guionista a The Mirror, aunque añade también que la comparación con la Reina es todo un cumplido que la hace sentir “feliz y especial” pues Hattie es, como muchos británicos, una gran fan de su longeva Reina.