Edu, el niño del que todo el mundo habla por bailar ‘Slomo’ a la perfección

“Cuando tu sobrino se roba el show en el campeonato de España”, reza uno de los últimos virales en TikTok España. En él su protagonista, Edu Roca, conquista al público con su perfecta coreografía de “SloMo”, el éxito con el que Chanel Terrero hizo podio en Eurovisión hace dos semanas.

El éxito de Chanel en Eurovisión ha hecho no solo que la canción que interpretó y el baile sean un ‘hit’ ©GettyImages

Edu es un chico que practica gimnasia aeróbica y el pasado fin de semana se encontraba, precisamente, disputando el campeonato de España de este deporte en Torrent (Valencia) junto a otras compañeras y compañeros. El joven se llevó una plata en individual masculino en su nivel y una medalla de oro en la categoría de parejas junto a su compañera Carla Quintero.

Sin embargo, los éxitos no acabaron aquí para Edu y, de hecho, su momentazo llegó después, cuando “SloMo” sonó para despedir la jornada y el niño comenzó a reproducir con desparpajo el spagat con el que Chanel impactaba en Turín . En el vídeo se ve cómo sus compañeras lo animan inmediatamente a salir delante del tapiz para mostrar al público su talento, pero Edu, con vergüenza, retrocede y niega con la mano.

Finalmente, los comapañeros y profesores del joven consiguen arrastrar al chico delante de la pista y que deje atrás el pudor. “Let’s go, Edu!” grita el animador por los altavoces, mientras el pequeño gran artista reproduce la coreografía de “SloMo” al dedillo, y las demás gimnastas lo acompañan por detrás.

El vídeo, que fue publicado en TikTok por su tía ya cuenta con 2,5 millones de reproducciones y más de 340 mil likes en apenas tres días. “Él [Edu] está en una nube. Eso es felicidad y la felicidad de un niño es lo más importante”, contaba su tía en otro TikTok, “no quería que vieráis solo que estaba bailando y lo hacía súper bien, sino mostrar cómo el compañerismo, el deporte y las amistades hacen que todos recibamos ese empujoncito para poder brillar”.

“Adoro todo el apoyo que tuvo por sus compañeras y los adultos que estaban allí”, respondía una usuaria, mientras que otros recalcaban lo bien que baila Edu. Sin duda, una muestra más de compañerismo sano en el deporte y de cómo superar nuestra vergüenza puede traernos cosas maravillosas.