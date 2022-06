Luna Dangelis, ‘Youtuber’ por sorpresa: ‘He llegado a trabajar 15 horas diarias todos los días del mes’

Su búsqueda incansable de trabajo, la llevó a sumergirse en la red, donde tras indagar mucho comenzó a ver la luz al final del túnel y a plantearse hacer lo mismo, o mejor dicho algo parecido, a aquellos youtubers que le hacían desconectar de su rutina diaria. Enamorada del anime, el manga y todo lo que rodea a la cultura japonesa, Luna Dangelis decidió aventurarse en este mundillo con tutoriales centrados en videojuegos, sin saber que un día llegaría a tener un ejército de fans compuesto por más de 1, 7 millones de personas.Con dos libros en el mercado y ampliando su canal con vídeoreacciones, tutoriales divertidos, unboxings y vlogs de preguntas y respuestas sobre su vida cotidiana, Luna ha hecho una pausa para dedicarnos un ratito y contarnos algunos de los entresijos y curiosidades de esta profesión.

Su nombre real es Cristina y es de Mallorca aunque ahora reside en Madrid ©Luna Dangelis

¿Cómo empezaste en este mundo de YouTube?

Hace ya unos 8 años que me adentré en este mundo. Por aquel entonces, yo estaba buscando trabajo desde hacía meses sin éxito y cada día, al volver de entregar currículums, me sobraba tiempo, que usaba para pensar otras posibilidades. Estaba fascinada con los vídeos de Minecraft que hacía “AlexElCapo”, los veía, me olvidaba de mis preocupaciones y me divertía, así que pensé que podría intentar hacer lo mismo, crear un contenido que pudiera distraer a las personas de sus malos días. Pensé: si funciona bien, si no, no pasa nada, porque iba a seguir buscando trabajo de todos modos.

Mi actual pareja tenía un buen pc con el que dar mis primeros pasos, así que todo comenzó en su piso. Me lo tomé muy enserio, subía dos vídeos al día y durante mi primer año, como lo que ganaba era poca cosa, mis padres me daban dinero para los gastos y mi pareja me mantenía como podía. Todos me apoyaron tanto en esto de YouTube, que lo di todo para que funcionara y sus esfuerzos no fueran en vano. Al año y medio empecé a cobrar una cantidad equivalente a un sueldo a tiempo completo y a partir de ahí sentí mucha alegría y mucho alivio. Ese tiempo atrás de esfuerzo fue de los más agobiantes de mi vida, ya que me sentía como una carga y es lo último que quiero ser para la gente que quiero.

¿Pensaste que algún día te ganarías la vida con ello?

Al principio tuve mis dudas, ya que siempre los primeros vídeos son los peores, no tienes experiencia comentando, suenas bastante tímido, falta soltura, etc. Así que tus primeros comentarios siempre suelen ser ofensivos. El primer insulto que recibí, me pasé el día llorando, era horrible pensar que alguien te pudiera decir esas barbaridades sin haber hecho nada malo. En resumen, en el comienzo sientes que no vales para ello, no por ti, sino por las opiniones que recibes, pero en cuanto has conseguido conectar con la gente y tienes tus primeros fans, sientes que con su apoyo y cariño puedes llegar hasta donde quieras. Así que digamos que tardé unos meses, desde que me tomé en serio esto de YouTube, en pensar que me ganaría la vida con ello. Formar parte de la agencia de representación 2btube también fue un empujón para poder dedicarme a esto.

¿Cómo surgen las ideas de tus videos?

Soy una persona muy autodidacta, me gusta siempre estar aprendiendo sobre muchas cosas distintas a la vez y buscar juegos o temas diferentes. Algunas ideas venían directamente de vídeos en tendencia a los que se sumaba mucha gente, como tags, challenges, etc,. Y otros venían de esas cosas que buscaba y aprendía en mi día a día por internet. No hay nada como aprender cosas nuevas para ampliar tu creatividad.

Luna Dangelis sigue siendo una ‘gamer’ activa pero ha incorporado otros contenidos a su canal ©Luna Dangelis

¿Sigues a otros YouTubers? ¿Quiénes son tus preferidos?

- Hoy en día en YouTube lo que miro son tutoriales porque, como he comentado antes, soy una persona autodidacta. Pero sí que sigo a “Kalathras”, por sus vídeos de temática anime, que son mis favoritos. Vídeos de eventos de esa temática también veo bastantes pero de varios creadores diferentes.

¿Cuántas horas inviertes en tu canal habitualmente?

En el pasado llegué a trabajar 15 horas diarias, todos los días del mes, sin ningún día libre, ni vacaciones, ni tiempo libre, y así muchos meses seguidos. Mis únicas vacaciones eran cuando enfermaba a un nivel que me impedía trabajar. En esa época, mi cabeza solo pensaba en trabajar y había olvidado disfrutar de la vida hasta el punto de sentirme mentalmente tan agotada, que no conseguía desconectar del trabajo. Por eso ahora no le dedico tiempo a nivel profesional, subo vídeos cuando me apetece y no me pongo un horario.