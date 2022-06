Escribe al móvil de su madre fallecida y recibe una sorprendente respuesta

Perder a una madre o un padre no es nada fácil de asimilar. Hay a quienes el duelo les dura unos meses y a quienes les lleva un año o aún muchos más. El vacío que dejan es enorme y muy complicado de sobrellevar. Olvidar la voz de ese ser querido suele ser uno de los grandes miedos y no poder llamar o comunicarse con esa persona puede llegar a producir una gran inestabilidad emocional. Y eso mismo es lo que le pasó a una mujer argentina que decidió escribir al móvil de su madre ya fallecida.

Tras perder a su madre, esta argentina lucha por volver a ser feliz ©GettyImages

Milu ha contado a través de su cuenta de Twitter como ha intentado sobrellevar sus ganas imparables de volver a hablar con ella y como le mando una serie de mensajes a un móvil que ya no le pertenecía. “Cuando murió mí mamá, jamás borré los chat porque siempre los volvía a leer y volvía a escuchar los audios de ella una y otra vez. A veces me calmaba oírla, otras me terminaban de destruir. Un día por cuestiones del trabajo, ya tenía la memoria llena del móvil y perdí sus audios. Me quería morir. Con el tiempo, no releer todo lo que había hablado con mí mamá me hizo bien, porque por lo general eran más las veces que terminaba angustiada que las que no”, comienza contando.

Cuando murió mí mamá, jamás borre los chat, porque siempre los volvía a leer, volvía a escuchar los audios de ella una y otra vez, a veces me calmaba oírla, otras me terminaban de destruir. Un día por cuestiones del trabajo, ya tenía la memoria llena del celu — Milu ❤️ (@Servosynadamas) May 24, 2022

Sin embargo, pasado un tiempo, esta argentina decidió añadir de nuevo el teléfono que perteneció a su madre y volvió a escribirla llevándose una gran sorpresa. “Al agregarla y enviar un mensaje, se puso el check azul. Dieron el número a otra persona, cosas normales que pasan” explicaba Milu. “Llamé solo para oír la voz del otro lado, por curiosidad, por locura, por tristeza. Por todo lo que uno atraviesa cuando está completamente triste” relata.

Al otro lado del teléfono una voz de mujer, muy similar a la de su madre, o al menos eso pensó ella, le respondió y un escalofrío le recorrió todo su cuerpo. “Yo no sé si era mí locura o mi deseo que del otro lado estuviera ella, pero era su voz” señala Milu. Pero la otra persona no era su madre, sino Karina, quien prestó a esta argentina su tiempo para escucharla y tratar de calmarla tras quedar completamente conmovida con la historia de Milu.

Una mujer al otro lado del teléfono que un día perteneció a su madre la comprendió y la escuchó ©GettyImages

“Karina, un sol de persona, me dijo que le hable cuando quiera. Que ella sabía que no era su mamá, pero que si me hacía bien a mí, que le cuente cómo estoy, lo que hago. Lo que deseo, lo que siento. Y así estuvimos un par de meses. Yo creyendo que era mí mamá y ella jugando a tener otra hija, porque Karina ya tiene los suyos. Fue una fantasía, creer que hablaba con mí mamá. Fue magia. Fue tan real, más real que éste mundo, dónde me siento sola, triste. Gracias Karina porque, sin saberlo, me sostuviste y me diste fuerzas. Un poco de fe. Nunca viene mal dejar este mundo real por un rato. A veces el mundo de los sueños nos ayuda a seguir. Aún estoy rota, pero con remaches en el corazón” termina contando esta argentina, que ha conmovido a las redes con su tierna historia.