George, el Indiana Jones británico que descubrió un tesoro de 2.000 años al lado de su casa

¿Qué prohabilidad hay que al lado de casa descubramos, de pronto, 180 monedas romanas con 2.200 años de antiguedad? Es muy baja, pero no nula, y si no que se lo pregunten a George Ridgway, un chico de 31 años residente en el condado de Suffolk (Reino Unido) y que halló un tesoro de la Antigüedad tan importante que ya es conocido como el Indiana Jones británico y como el Cazador de Historia.

Las películas de Indiana Jones son la gran inspiración de George ©GTres

Dio con el gran hallazgo en 2019, pero su historia ha salido ahora a la luz gracias a un popular programa de televisión -‘Great Brithis History Hunters’ (’Grandes cazadores de Historia británicos’), de Channel 4-. Allí relata cómo, tras observar una “marca de cultivo interesante” en una imagen de satélite, decidió rastrear unos terrenos cercanos a su vivienda que antaño habían sido una calzada romana.

Lo hizo en compañía de su perro (llamado Indy precisamente en honor de Indiana Jones) y con detector de metales en mano. Inspirado en esta popular saga de películas, de la que es un gran fan, lleva años dedicándose a buscar objetos antiguos. Este peculiar hobby lo lleva a cabo en los ratos libres que le permite su trabajo en el negocio familiar, una frutería que sus padres regentan desde hace más de 40 años.

No cabe duda de que podría dedicarse profesionalmente a la arqueología porque ha demostrado con creces estar sobradamente preparado. Su intuición no le falló y lo que observó en las imágenes por satélite dio sus frutos: rastreando la zona con Indy, se topó con dos broches romanos. Tras ellos, el detector de metales adivirtió que había algo más, y así era, pues desenterró un denario de Julio César, es decir, la moneda romana de plata acuñada entre el 268 a. C. y el 360 d.C. La moneda databa del 46-47 a.C. y para George resultó todo un hallazgo con el que se daba por más que satisfecho.

Sin embargo, el joven, curioso y emocionado, decidió continuar a lo largo de la tarde y de la noche, llegando a desenterrar casi dos centenares de monedas romanas de Julio César, de la Edad de Hierro e, incluso, fragmentos de cerámica.

El valor de las monedas halladas por George podría ser de 94.000 euros, que deberán compartirse con el propietario de los terrenos donde las encontró ©BBC One Look East

“He logrado mi sueño de la infancia. Algo que no mucha gente puede decir. He encontrado un tesoro romano. Fue increíble: la adrenalina corría por mi cuerpo”, contaba el joven a la BBC. No es para menos su emoción, puesto que se trata de una de las mayores colecciones de monedas romanas de Reino Unido. En este momento se encuentran en el Museo Británico y se estima que su valoración podría alcanzar los 94.000 euros, que tendría que compartir con el propietario de los terrenos donde fue hallado el tesoro.

Para George, sin embargo, el dinero es lo de menos. Lo importante para él es haber disfrutado de la aventura de ser un “cazador de historia” y de la satisfacción de saber que, en un museo, todo el mundo podrá contemplar una reliquia histórica y excepcional. Además, pese a que los hechos ocurrieran en 2019, el joven ha vuelto a ser noticia por su participación en un capítulo del programa británico de Channel 4 “Great Brithis History Hunters”. Seguro que el futuro depara a George otras muchas sorpresas increíbles.