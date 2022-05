La divertida casualidad de un novio que canta por Estopa en su despedida de soltero y… ¡aparecen los cantantes!

Ya sabemos que las despedidas de soltero y de soltera es el momento idóneo para gastar todo tipo de bromas a los novios. David Lartuna, un chico de Cataluña que está a punto de casarse, no es precisamente una excepción. Lo que no se imaginaba ni por asomo es que vería cumplido su sueño en la suya. Sus amigos le habían organizado una serie de pruebas que debía ir superando y una de ellas pasaba por cantar con los ojos cerrados (y llevando una peluca rosa puseta) una canción de su grupo favorito, Estopa.

Estopa es el grupo favorito de Lapuerta y por eso sus amigos le pidieron que cantara una de sus canciones en su despedida de soltero ©GettyImages

Por supuesto, el lugar elegido debía estar de lo más concurrido, así que les pareció perfecto el aeropuerto de Barcelona. Ni siquiera habían emprendido su viaje (iban a Tenerife) y la mayor de las sorpresas estaba a punto de llegar. Como le exigían, David comenzó a cantar ‘Tu calorro’, uno de los temas más populares de Estopa.

Al tener los ojos vendados, no tenía ni idea de quién estaba a su alrededor, así que siguió cantando sin problema. No muy lejos se encontraban los mismísimos hermanos Muñoz, sentados en una de las cafeterías del aeropuerto. Al ver lo que este novio estaba haciendo, no pudieron evitar levantarse y acercarse a él.

Mientras, el chico no tenía ni idea de que tenía enfrente a sus ídolos de toda la vida. David Muñoz, el mayor de los hermanos, avisó a los amigos para que grabasen el momento (aunque ya alguno lo estaba haciendo) porque iba a ser grandioso. David llamaba a su tocayo y José le daba la mano; con la otra, el protagonista de esta historia, se quitaba el antifaz y… ¡sorpresa!

No se lo podía creer. Su cara de incredulidad (y la palabra que soltó) hicieron reír a carcajadas tantos a sus amigos como a los cantantes, que bromearon con que su aparición estelar en ese preciso momento valía “una pasta”. David Lapuerta le dio la mano y un abrazo a cada uno con gran emoción.

Sin duda, esta divertida anécdota (que incluso le ha llevado a dar entrevistas a varios programas de televisión para explicar lo que sintió) la recordará para siempre. El vídeo que han subido los amigos ya casi llega a los tres millones de visualizaciones solo en TikTok, así que se puede decir que esta despedida de soltero ya ha hecho historia (al menos en las redes).