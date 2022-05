El insólito instinto maternal de una perra esterilizada: así se afana en cuidar a una camada de gatitos

Betta es una Staffordshire Terrier hembra que fue estirilizada hace tiempo. Quizás, el no poder tener sus propios cachorros y convertirse en madre le ha hecho desarrollar un instinto maternal aún mayor. Cuida como si fueran sus propios hijos a la camada de gatitos que hay en su casa. Sus dueños también tienen una gata que acaba de parir seis crías y, por sorprendente que parezca, los dos animales se reparten las atenciones de los pequeños como una pareja bien avenida.

“Parece que la perra se cree realmente la madre de los felinos o, al menos, una tía y trata de cuidarlos”, comenta su dueña, Elena Khomich, de 20 años, en el vídeo que ha grabado. En él se ve claramente cómo Betta busca a los gatitos y se introduce en su cesta con la posición propicia para amamantarlos.

Como es evidente, eso no lo puede hacer, pero nada le impide darles abrigo. “Es interesante que la mamá de los gatos no tenga nada en contra y no le importe que el perro se siente en la cama con ellos”, apunta Elena.

“Me resulta adorable que la perra se siente también una más de la familia gatuna, pero no quiero incomodar a la madre, por eso suelo evitar que no se siente junto a ellos durante mucho tiempo”, detalla, si bien “a los gatitos parece no importarles en lo absoluto”.

La escena, que enternece a todo el que la ve, se ha hecho viral (como cabía esperar) y ha sido reproducida más de 180.000 veces en TikTok. Ahora, se plantea el debate de si la esterilización en los animales se debería regular de algún modo o no porque Betta demostraría que las perras castradas no tienen por qué dejar de tener la necesidad de reproducirse. Al menos, no en todos los casos.