Un padre hacer firmar un contrato a su hija adolescente para usar el móvil y triunfa en las redes

En casa de herrero, ¿cuchillo de palo? Los dichos populares no siempre se cumplen, y sino que se lo digan al tuitero @JudgeTheZipper. Se trata de la cuenta anónima de un juez malagueño que recientemente ha compartido un contrato ficticio muy curioso.

El documento, elaborado por el juez y su mujer, consiste en un pliego de condiciones para que su hija, de 12 años, pueda tener un móvil y para pautar cómo debe utilizarlo. El juez compartía en Twitter el contrato y pedía opinión a quien lo leyera, bromeando con que las medidas eran algo “leoninas”.

En previsión de que mi hija, de 12 años, consiga su propósito (tener teléfono; aún está por ver), y dado su apego a las normas (bien por ella), mi mujer y yo estamos elaborando este contrato de adhesión, totalmente leonino. A ver qué os parece y si creéis que se nos olvida algo. pic.twitter.com/NAO593iqBr — Judge the Zipper 💚💙 (@JudgeTheZipper) May 8, 2022

“El teléfono no es tuyo”, “en cualquier momento podemos ver lo que hay dentro”, “el teléfono no se lleva al colegio”, “no se utiliza en la mesa mientras se desayuna, come o cena” o “queda fuera de la habitación por la noche”, son algunas de las normas de uso que debe cumplir la niña para tener un dispositivo propio.

Internet y las redes sociales, como todo, tienen una “cara B”, y muchos padres sienten la necesidad de proteger a sus hijos menores de usuarios y contenidos peligrosos para ellos. De igual manera, buscan evitar la adicción que causan estos aparatos entre jóvenes y no tan jóvenes, restringiendo, como en el caso de estos padres, el uso del aparato a la hora de comer, de dormir o de ir a clase. De hecho, los últimos datos de Unicef alertan de que el 31,5% de adolescentes españoles afirma estar conectado a Internet más de 5 horas al día y el 22,5% podría estar sufriendo ciberacoso.

De ahí que muchos usuarios de Twitter hayan compartido la publicación, que ya cosecha más de 23.000 likes. Sin embargo, también se ha abierto un debate con críticos a las normas del documento, que aseguraban que, con ellas, no se respetaba la intimindad de la joven. A estas acusaciones, @JudgeTheZipper respondía recordando que su intención no era espiar a su hija, sino que supiera que podía darse el caso, siempre con el fin mantener su seguridad.

No sabemos si la niña cumplirá a rajatabla con estas medidas y podrá disfrutar de su ansiado móvil, pero es probable que a la larga, agradezca algunas de las medidas que sus padres ahora le marcan.