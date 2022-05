Hablamos con Jorge Prieto, el enfermero viral del Wanda: ‘Decidí dedicarme a salvar vidas cuando estuve al otro lado’

Decidió que lo suyo era salvar vidas después de sufrir cuatro neumotórax cuando estudiaba Derecho. La dedicación y el cuidado recibido durante sus estancias en el hospital le hicieron replantearse su futuro y ahora Jorge Prieto no podía estar más feliz de esa decisión. Convertido en viral tras entonar un divertido y motivador discurso en plena vacunación contra el Covid en el en el Wanda Metropolitano, este enfermero del SUMMA 112 se ha decidido a dejar por escrito alguna de sus vivencias en el turno de urgencias, dando forma así a libro que transita al ritmo frenético de las ambulancias entre historias emocionantes, humanas, inspiradoras e impactantes, que nos hace reflexionar sobre el alma humana, y que no deja de ser un homenaje a todos aquellos con quienes Jorge comparte su vocación y trabajo. Afincado actualmente en Palma de Mallorca, ha dejado en las mejores manos la UVI en la que ejerce la profesión de sus sueños para charlar unos minutos con Tu otro diario permitiéndonos así conocerle de cerca.

¿Qué es lo que te ha empujado a escribir sobre tu experiencia profesional?

Empecé a escribir por pura protección emocional. Tras vivir un caso bastante impactante, donde un chico de más o menos mi edad se quería precipitar desde un puente, pedí acudir al psicólogo y me recomendó comenzar a escribir. Así que dicho y hecho, cada aviso que me conmueve lo escribo en el bloc de notas del móvil y luego lo paso al ordenador.

¿Que vamos a encontrarnos en este libro?

En este libro el lector va a encontrar relatos cortos, de no más de 5 páginas dónde si lo desea puede leerlos desordenados y al azar. En ellos se narran las experiencias de un enfermero que trabaja en ambulancias con una pequeña reflexión siempre al final de cada relato.

¿Cuando supiste que lo tuyo era salvar vidas?

En realidad creo que lo descubrí cuando estuve del otro lado. Como paciente uno siente en carne propia el trato de los que nos cuidan. Fue en ese momento cuando decidí que yo quería ser como ellos. Una persona que cuida de personas.

Natural del Bierzo, ¿en qué punto de la geografía española te encuentras ahora?

Sangre por los cuatro costados del Bierzo pero como dice mi madre de “culo inquieto”. Actualmente vivo en Palma de Mallorca.

¿Cuál ha sido tu experiencia más traumática?

Quizás no hay una como tal. Es verdad que vivir el aviso de aquel chico que quería suicidarse con apenas 21 años no fue para nada agradable, pero cualquier aviso en el que haya implicados menores de edad me cuesta bastante de asimilar.

¿Y el momento más milagroso?

Para mí el momento más milagroso es vivir un parto. Estamos acostumbrados a quitarle pacientes a la muerte y ayudar a traer a alguien a la vida es algo milagroso.

Dicen que el personal de emergencias estáis hechos de otra pasta ¿ hay alguna ocasión en la que te hayas venido abajo?

En múltiples ocasiones. En la pandemia fundamentalmente. Era un volumen tan alto de trabajo con tanta muerte a nuestro alrededor, que ninguna cabeza podía asimilar lo que estuvimos viviendo esos meses. Yo, particularmente, ahí me derrumbé.

