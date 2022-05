El emprendedor viral: graba cómo llama a su jefe para dejar el trabajo y recibe una ola de aplausos

“Buenos días. Llamaba para informarte de que dejo este trabajo y te doy las dos semanas de preaviso”. Miles de personas todos los días pronuncian estas mismas palabras, o quizá se estén planteando dar el paso en este mismo momento. Cambiar de trabajo para estar en un puesto superior o para mejorar las condiciones, quizá para emprender ese negocio personal que hace tiempo que nos ronda en la cabeza, intentar cambiar de sector o darse un break para viajar o descansar, son algunos de los miles los motivos que pueden llevarnos a dejar nuestro trabajo, salir de la famosa “zona de cónfort” de lo conocido.

Precisamente Humza, un usuario de TikTok con miles de seguidores, ha tomado recientemente esa decisión y así lo ha comunicado al manáger de su oficina. Esto no ha quedado aquí, sino que ha compartido la conversación con su superior y sus motivos en un vídeo que ya reúne 1,3 millones de visulizaciones y más de 100 mil likes. Y no es para menos, pues el joven ha sido muy directo al explicar su situación a los usuarios de TikTok: “El día en que me quité los grilletes y huí de la esclavitud corporativa”, escribía para acompañar el vídeo.

Este joven trabajaba en horario de oficina de 9 a 5 para una empresa inmobiliaria hasta hace escasos días. Entonces Humza dijo basta y, según contaba a su jefe, creía que era el momento de comenzar a dedicar todo su tiempo a su propia startup. Lejos de felicitarlo o desearle suerte, su interlocutor respondía tras un largo silencio con un escueto “Okay”.

Humza iba a emprender su propio negocio de alquiler de inmuebles, algo que no parece haber sentado muy bien a su jefe ©GettyImages

El negocio al que el joven quiere dedicar su tiempo se basa en el sistema de alquiler en arbitraje, un modelo comercial que se enfoca en aprovechar las propiedades de otras personas a través de acuerdos de subarrendamiento y alquilar esas propiedades en plataformas de alquiler mundialmente conocidas. Hamza se encarga de amueblar y equipar estos inmuebles hasta el mínimo detalle, como comparte a diario en su perfil de TikTok.

Entre los más de mil comentarios que cosecha por ahora el vídeo, se pueden ver muchos usuarios preguntándose si desearle suerte o, directamente, darle la enhorabuena, dado que Humza no estaba precisamente a gusto en su trabajo a juzgar por sus comentarios. Otros afeaban la actitud del jefe por no felicitarlo o desearle suerte, confirmando para algunos usuarios “que los empleados no son más que un número”.