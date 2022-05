Una dependienta aprende lengua de signos para hablar con un niño sordo y se emociona al reencontrarse con él

El reencuentro ha sido de lo más especial: “Me ha dado un abrazo, y luego otro, y otro más. Nos hemos seguido en Instagram, en TikTok, le he dado mi número, todo”. No es para menos que el niño y su madre hayan ido a visitarla, puesto que son pocas las personas que se interesan por la lengua de signos si no tienen algún caso de sordera en su entorno.

Sin embargo, cabe tener en cuenta que, en España, hay algo más de un millón de personas sordas o con alguna discapacidad auditiva, lo que representa el 2,3% del total de la población.

Aunque las estadísticas no son fiables, se calcula que 100.000 de estas personas son usuarios signantes e, incluso, para un 25% de ellos esta es su segunda lengua. Por lo que gestos solidarios, empáticos e inclusivos como los de Belén pueden facilitar el día a día de más personas de las que creemos.