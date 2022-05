La ‘transformadora de casas’: deja impolutos hogares que encuentra destrozados

Tik Tok es un universo gigante de vídeos de todo tipo. No hay contenido que se le escape a esta red social, pero si hay algo que triunfa en esta red, además de los bailes y los retos virales, son las grabaciones de limpiezas a fondo de casas. En ellos, se muestra cómo hogares y estancias llenos de porquería y suciedad se transforman, tras horas de trabajo, en sitios habitables, relucientes e irreconocibles.

Una de las especialistas en estos vídeos es la puertorriqueña Liz Mara, conocida en TikTok como “La chica del gorro rosa”, porque siempre limpia equipada con este complemento. Recientemente, la chica, de 29 años, compartía un vídeo del antes y el después de un apartamento. En el vídeo se puede ver cómo accede al piso y recorre sus estancias llenas de suciedad y todo tipo de objetos tirados por el suelo.

El inmueble había estado alquilado por su propietaria y parece que el inquilino vivía en las peores condiciones imaginables. A medida que Liz nos enseña nuevas estancias, combina vídeos de lo que se encuentra en un primer momento y del después, en el que no queda ni rastro de suciedad y las paredes, los muebles y los suelos brillan tanto que uno casi puede oler a desinfectante a través de la pantalla. De fondo se escucha la conversación de “la chica del gorro rosa” y la casera, que termina cuando esta última agradece y bendice a la chica su labor, asombrada por el resultado.

El vídeo ya acumula más de 16 millones de visualizaciones en tan solo unos días, y es uno más de tantos en los que se ve el duro y gratificante trabajo de Liz. Los usuarios se deshacían en halagos hacia Liz y el resultado de su trabajo, y destacaban también la satisfacción que les producía ver el piso completamente limpio. Y es que pocos vídeos dan tanto placer como el de contemplar la limpieza profunda de un objeto o estancia que parecía que ya no tenía solución.

De hecho, la especialidad de Liz son las “casas bomba”, es decir, lugares no solo sucios sino llenos de basura y objetos desparramados, que ella se encarga de ordenar y desechar, según contó al medio puertoriqueño Wapa TV. Una labor que no todo el mundo estaría dispuesto a hacer, pero que es esencial para personas que, por enfermedades u otras circunstancias, no tienen sus hogares en condiciones de salubridad. Por eso, “La chica de la gorra rosa” mira al futuro esperando algún día tener a muchas otras “chicas de la gorra rosa” que ayuden a la gente transformando sus hogares.