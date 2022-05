La historia de amor de la guionista de ‘Tienes un e-mail’: conoció a su marido por correo electrónico, igual que en su película

La guionista Delia Ephron ha dado a conocer a través del podcast Making Space with Hoda Kotb que volvió a encontrar el amor gracias a un correo electrónico inesperado. Ephron, quien coescribió la clásica comedia romántica Tienes un e-mail, con su hermana, la fallecida guionista Nora Ephron, recibió un correo electrónico de un antiguo amor después de escribir un ensayo en el New York Times en el que hablaba sobre la muerte de su marido, Jerry Kass, en 2015. El mensaje tenía como remitente a Peter Rutter, con quien Ephron salió brevemente cuando tenía 18 años.

Delia, perdió a su primer marido en 2015, pero después volvió a encontrar de nuevo el amor gracias a un e-mail ©GettyImages

“Todavía no nos hemos podido poner de acuerdo en cuántas citas tuvimos por aquel entonces porque no lo recuerdo en absoluto, pero creo que fueron dos citas, aunque quizás llegaron a ser tres” recordaba la guionista que ahora tiene 77 años.

Dos, tres o cuatro veces, lo cierto es que 54 años después ambos entablaron de nuevo el contacto y pronto pasaron de los correos electrónicos a las llamadas telefónicas, hasta que acabaron enamorándose, emulando así el guión de Tienes un e-mail donde Joe Fox ( Tom Hanks ) y Kathleen Kelly ( Meg Ryan ) viven un apasionado romance a través de correos electrónicos e intercambiándose mensajes a través de un chat.

Tom Hanks y Meg Ryan, protagonistas de la película ‘Tienes un e-mail’ ©GettyImages

Sin embargo, su historia no fue tan idílica como la de la ficción, pues poco después de comenzar su relación a Delia le detectaron una leucemia y aunque aquello podría haber empañado su relación, lo cierto es que Peter prometió no moverse de su lado y tanto fue así que la acabó pidiendo matrimonio. “Rutter me propuso matrimonio ese fin de semana”, recordó la guionista. “El lunes, fuimos y obtuvimos una licencia y compramos un anillo, y el martes me registré en el hospital para mi primera quimioterapia”.

Superada la enfermedad, tras someterse a un tratamiento y un trasplante de médula ósea, Ephron y Rutter todavía siguen casados. “Peter dice que no estábamos destinados a estar juntos cuando éramos jóvenes, pero que estábamos destinados a encontrarnos de nuevo”.