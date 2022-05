Ibai Llanos, imparable: alcanza los 10 millones de suscriptores en su canal de vídeos en directo

Si alguien le hubiera “soplado” al Ibai Llanos adolescente que subía gameplays (jugadas en directo) del popular videojuego ‘Call of Duty’ a Youtube que 10 millones de personas se suscribirían algún día a su canal de una red social que por entonces a penas era conocida, Twitch, no lo hubiese creído. Entre tanto, han pasado otras muchas cosas inimaginables para este bilbaíno de 27 años.

Solo otros seis canales de Twitch han logrado este hito antes que Ibai ©GettyImages

A lo largo de los años su trayectoria ha ido siempre in crescendo: Ibai se dio a conocer entre los amantes de ‘League of Legends’, otro videojuego de éxito, cuando comenzó a narrar sus partidas en él en 2014. No fue hasta 2018 que empezó a crear contenido para Youtube y Twitch, y a comentar eventos y partidos de la Liga de fútbol y de baloncesto junto a grandes profesionales de la comunicación, abriéndose a un público cada vez mayor.

En febrero de 2020, declinó una importante oferta de la Liga de Videojuegos Profesional para dedicarse por completo a hacer streaming en Twitch. No se equivocaba, ya que su talento por comunicar y por entretener no se limitaba al deporte o a los videojugos. Su decisión fue todo un acierto.

Su siguiente gran paso ha sido alcanzar los 10 millones de suscriptores en su canal de Twitch. Todo un hito, sobre todo, teniendo en cuenta que tan solo otros seis canales en la historia de esta red social lo ha conseguido, como el propio Ibai se encargaba de anunciar. Entre ellos, otros dos gamers españoles: El Rubius y Auronplay.

10 MILLONES EN TWITCH ❤️❤️❤️❤️



Solo hay otros seis canales en la historia de Twitch con esta cifra. Qué jodida barbaridad es esto.



OS QUIERO. BESITOS. pic.twitter.com/wm39GIEHrl — Ibai (@IbaiLlanos) April 28, 2022

Twitch es una plataforma propiedad de Amazon donde se retransmite todo tipo de contenido en directo, pese a que lo que más triunfa son las partidas de videojuegos. Allí, los streamers que consiguen el nivel de partner de la plataforma ganan dinero con anuncios y con parte de lo que sus seguidores pagan al suscribirse a su canal.

Aunque esto podría cambiar pronto, pues, según el medio Bloomer, Amazon pretende incrementar sus beneficios en Twitch quedándose con un 50% de los ingresos por suscriptor y en vez del 30% que percibía hasta ahora, e incrementando los anuncios. Unos cambios que ya han sido criticados por muchos streamers pequeños y grandes, como el propio Ibai.

Y es que crear contenido durante varias horas al día y a diario no es fácil y siempre hay que estar pensando en ideas nuevas. Uno de los proyectos más inminentes de Ibai pretende juntar varias generaciones en algo que te resultará familiar: la vuelta del Gran Prix, ahora en Twitch. Tras unir talento con Ramón García para dar las últimas campanadas en Twitch, ahora preparan la vuelta del mítico programa de los 90 y los 00 en esta nueva plataforma.

Llanos es mucho más que un ‘gamer’: es una auténtica estrella de Internet que genera diversos tipos de contenidos en las redes sociales ©GettyImages

Además, en 2020, Ibai junto con el Banco Santander logró recaudar más de 180.000 euros para hacer frente al COVID-19 con la Liga Santander Challenge. Más recientemente, ha creado el programa de cocina Disaster Chefs, antítesis de Masterchef, y ha fundado junto con Gerard Piqué el equipo de deportes electrónicos “KOI”, entre otros proyectos.