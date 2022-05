¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La inesperada respuesta de una niña que ha conquistado a España entera

Apenas unos segundos delante de un micrófono han hecho que Sofía se convierta en un todo un fenómeno en las redes sociales. Su inesperada respuesta a una reportera que cubría las fiestas de Canillas de Aceituno (Málaga), que celebró este fin de semana el Día de la Morcilla, se convirtió en trending topic y fueron muchos los que alabaron su naturalidad, su espontaneidad y su desparpajo.

-¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo?

+La morcilla

-La música ¿verdad? pic.twitter.com/K9ieIng0Rt — Light Tsuki (@Jeni_Chan) May 1, 2022

Hija del alcalde de esta localidad malagueña, la pequeña Sofía fue preguntada por la periodista sobre qué era lo que más le gustaba de la fiesta de su pueblo a lo que la niña respondió sin titubear” la morcilla”. Sin embargo, la reportera, debido al ruido ambiente y a la música, no parece escuchar bien la respuesta de la niña a la que contesta diciendo: “La música, ¿verdad?”. Sin tiempo para replicarla o corregirla, la reportera “ataca” de nuevo preguntando “¿Y la virgen?”, a lo que Sofía respondió confundida: “¿El qué?”, pues aun parece no haber asimilado que la reportera no se haya enterado de que lo que más le gusta es la morcilla y no la música.

El vídeo se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales donde ha sido visualizado por más de 1,8 millones de usuarios y también en Whatsapp donde ha sido compartido por miles de personas que al igual que Sofía, han mostrado su defensa un embutido tan español, como la morcilla.