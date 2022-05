Las divertidas reglas que esta abuela de 92 años ha escrito para su funeral

A sus 92 años, la ‘Abuela Droniak’ (como la conocen en las redes sociales) tiene cuatro millones de seguidores en TikTok, donde sube divertidos vídeos con la ayuda de uno de sus nietos. Ha sido, precisamente, una de estas publicaciones la que la ha convertido en todo un fenómeno viral. Y es que su ‘clip’ con las tres normas que deben seguir en su funeral ya acumula millones y millones de reproducciones.

Hasta la fecha ha sido, sin duda alguna, uno de los vídeos más memorables. En él, la ‘Abuela Droniak’ desvela las tres peticiones que tiene para cuando llegue el momento en el que sus familiares y amigos se despidan de ella. Advierte, con humor, que “no será pronto, pero no lo olvides”.

Las tres normas de la ‘Abuela Droniak’

¿Cuáles son esas ocurrentes normas que ha establecido para su funeral? La primera de ellas permite llorar “pero no demasiado” porque no quiere que nadie “haga el ridículo”. La segunda regla está relacionada con alguien que no quiere que esté presente en su sepelio: “Bertha no está invitada. No la dejéis entrar”. Posteriormente explicó, en otro vídeo, que es una persona que eliminó de su vida hace muchos años y de la que no quiere saber nada.

Y, por último, la ‘Abuela Droniak’ ha pedido a sus seres queridos que estén preparados para levantar una copa (o varias) en su honor: “Será mejor que os emborrachéis después y os toméis algo en mi honor”.

El tabú de la muerte

La ‘Abuela Droniak’, en una entrevista concedida a Insider, ha explicado que quería hacer el vídeo porque quería encontrar una forma alegre de hablar sobre la muerte: “No tiene por qué ser aterrador o un tabú. Te ayuda a vivir mejor la vida si no tienes miedo”. Añadió, además, que crear este tipo de contenido puede ser útil para el resto de usuarios: “Bromeo sobre la muerte porque por muy aterrador que sea, nos va a llegar a todos”.