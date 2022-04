La tierna y dramática carta de una niña al Ratoncito Pérez tras perder su diente

Aunque la llegada del Ratoncito Pérez siempre es motivo de alegría cuando a un niño se le cae un diente, en algunas ocasiones puede convertirse en un verdadero drama. Tener el diente a punto y preparado para la llegada de este popular personaje puede llegar a generar un poco de estrés en los más pequeños que no quieren que nada falle en ese día tan especial. Sin embargo, a veces no siempre sale como uno tiene planeado , tal y como ha dado a conocer una madre a través de las redes sociales, donde ha hecho pública la carta que su hija mandó al Ratón tras vivir “un momento dramático” .

Mucho drama ahora mismo en mi casa, Don Ratón pic.twitter.com/ZYYsoJnMpi — GrAඋ㉫ ĸしÏ๓† (@GraceKlimt) April 20, 2022

Compungida aún por lo ocurrido, la pequeña le cuenta al Señor Perez por qué motivo no podrá dejar su diente recién caído bajo la almohada haciendo que su divertido y tierno escrito se convierta en viral a los pocos minutos, generando a su vez decenas de mensajes de ánimo y consuelo.

RELACIONADO El tierno gesto que un niño ha tenido para proteger al Ratoncito Pérez del coronavirus

“Hola Ratón Pérez, he mordido a mi hermano y me ha arrancado el diente”, empieza diciendo la pequeña. “Se lo ha llevado mamá y se le ha caído por el fregadero”, continúa contando la niña, que no duda en adjuntar un dibujo hecho por ella misma en el que representa el dramático momento en el que su madre pierde su diente.

Sin embargo, el mal trago de Jimena, que así es como se llama esta pequeña, tan solo duró unos minutos, pues tal y como informó su madre, una vez recuperada la calma, se puso a degustar un plato de jamón serrano con los dientes que le quedaban.