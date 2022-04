¿Te gustaría ser cartero en el lugar más remoto del mundo? Hay una vacante y estos son los requisitos

Trabajar como cartero en la Antártida. Podría ser el inicio de una novela de aventuras, pero se trata de una vacante real de empleo. Port Lockroy es el destino más turístico del continente helado, al que llegan cada año unos 18.000 visitantes procedentes, en su mayoría, de cruceros. Aunque no suelen dormir en el lugar, es casi obligatorio enviar una postal desde el rincón más remoto del planeta, pero ahora no hay cartero… ¿Te animarías a enviar el currículum?

El alojamiento es sencillo pero ‘cómodo’, aunque no hay calefacción ni agua corriente, pero sí un entorno único ©GettyImages

Lo mejor de todo es que no es necesaria experiencia previa, pero sí sentir pasión por la naturaleza porque, además de encargarse de gestionar los envíos postales, la persona seleccionada deberá llevar a cabo determinadas funciones de observación de la colonia de pingüinos que hay en la zona. Su jornada la tendrá que completar haciéndose cargo también de la única tienda y del museo de Port Lockroy.

Por supuesto, es imprescindible tener espíritu aventurero porque el clima allí es extremo, aunque únicamente deberá permanecer en la Antártida durante el verano austral, es decir, de noviembre a marzo, época en la que la temperatura media ronda los 2 º C (en invierno la media es de -10 º C). No se trataría de un frío insoportable si no fuera porque no hay calefacción…

El cartero también tendrá que hacerse cargo de la tienda y del museo de Port Lockroy ©GettyImages

Tampoco hay agua corriente y, por tanto, no hay duchas, aunque la vivienda que ofrece la organización es “cómoda”, pero lógicamente muy sencilla. Tampoco hay Wi Fi, por lo que los candidatos deben estar dispuestos a desconectar del mundo exterior durante una buena temporada. Eso sí, los paisajes de los que disfrutará son una maravilla de la naturaleza y la experiencia, única.

Quien se anime a postular a un puesto de trabajo tan especial debe darse prisa, puesto que el próximo 25 de abril se cierra la convocatoria. Para aplicar tan solo hay que acceder a la página web de la UKAHT (United Kingdom Antarctic Heritage Trust). Una vez terminado el proceso de selección, el elegido empezará a trabajar a finales de octubre o principios de noviembre.