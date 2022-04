Made in Portugal: la forma más literal de poner una cerveza con limón

Ir a la terraza de un bar y pedir una cerveza con limón. Un hábito tan arraigado en la clientela patria que nos hace creer que se trata de algo universal, pero no, no lo es. Y si no que se lo digan a Kikri, una chica de Móstoles que utiliza ese nombre en Twitter y que ha pasado las vacaciones de Semana Santa en Portugal. El país vecino comparte muchas costumbres con nosotros, pero desde luego no les queda muy claro qué es eso de la cerveza con limón (al menos, no a la camarera que la atendió).

Le sorprendió tanto lo que le trajeron a la mesa que no pudo evitar compartirlo en las redes sociales en ese mismo instante: “Pues no hemos pedido una cerveza con limón en Portugal y la camarera ha aparecido con esto”, comenta junto a una foto de la bebida en cuestión y… ¡un plato con una rodaja de limón!

pues no hemos pedido una cerveza con limón en portugal y la camarera ha aparecido con esto pic.twitter.com/5zcpDtIC9B — kriki (@krikiminal) April 14, 2022

Claramente no es lo que esperaba, pero no puede decir que no le llevaron lo que había pedido… En cualquier caso, el resultado de tan curiosa confusión es que su tuit se ha hecho viral: ya acumula cerca de 50.000 ‘me gusta’ y más de 3.000 retuits, además de los cientos de usuarios que se han animado a comentarlo.

Entre ellos, hay quienes han señalado cómo se pide una clara en portugués para evitar que le vuelva a ocurrir y otros muchos han compartido sus propias anécdotas en bares y restaurantes de otros países.

Una de las tuiteras explica que en una ocasión pidió una tostada con tomate y aceite y lo que les trajeron fue una tostada “con tomate frito de brick” que habían condimentado con orégano y aceite. “Y encima el camarero susurraba: qué raros sois los españoles”, comenta la chica con humor. Otro usuario recuerda que él pidió una manzanilla, también en Portugal, y le llevaron una manzana pequeña.

Terraza de un bar en Lisboa ©GettyImages

Hay también quien señala que le ha ocurrido lo mismo en España, en concreto, “en Benidorm la semana pasada”. “¿Qué está pasando?”, se pregunta. A todo esto, otros tienen claro el origen del problema y se muestran tajantes: “Lo siento, pero muy bien hecho porque la cerveza con limón no es cerveza”.