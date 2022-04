El último capricho de Kim Kardashian: una minivan personalizada valorada en 370.000 euros

A Kim Kardashian no solo le gusta vestir de alta costura, lucir los bolsos más caros o calzar los zapatos más exclusivos, a la socialité, cuyo patrimonio está estimado en alrededor de 844 millones de euros, también le gustan los coches de lujo. Es por ello, que la estrella del exitoso reality show Keeping Up with the Kardashians ha decidido incorporar a su garaje una última adquisición, una minivan Mercedes Maybach que han personalizado a su estilo por un precio que ronda los 370.000 euros y que le fue entregada en directo en el programa de Discovery+ Million Dollar Wheels.

Kim, que también cuenta entre su particular flota de furgonetas con una Chrysler Pacifica Pinnacle y una Toyota Sienna Platinum, se quedó impresionada por el resultado y tan solo pudo decir: “¡Oh, Dios mío, esto es increíble!”. Completamente negra, la minivan cuenta con elegantes asientos de cuero, luces interiores que cmabian de color, un televisor, una mampara que ofrece privacidad con solo presionar un botón y la suficiente amplitud para que Kim pueda viajar a sus anchas junto a sus cuatro hijos.

Y es que tal y como comentaba la socialité esta minivan es el vehículo perfecto para llevar a su prole al ‘cole’. “Creo que los niños se van a volver locos. Así que mañana voy a la escuela con esto. Estábamos bromeando con que necesitábamos un autobús. ¿Quién necesita un autobús?”, dijo Kim Kardashian encantada con su nueva adquisición.

De esta manera el “bus-kim” se suma así a su espectacular colección de coches, queincluye un Bentley Continental GTC valorado en 167.000 euros, un Lamborghini Aventador de 458.000 euros , un Lamborghini Huracan cuyo valor asciende a 286.000 euros, un AMG G-Wagon cuyo precio en el mercado es de 205.000 euros, un Mercedes-Benz SLR McLaren de 460.000 euros, un Dartz Prombron Iron Diamond por el que pagó 1,1 millones de euros, un Range Rover de 194.000 euros, un Rolls-Royce Ghost con un valor de 304.000 euros y un Ferrari 458 Italia de algo más de 93.000 euros. Por lo que el valor de su garaje asciende a 4,1 millones de euros.