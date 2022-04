Coldplay invita al escenario a su fan más especial: un niño con autismo que causa sensación tocando el piano

Si el pasado mes de marzo durante un concierto de Coldplay, Chris Martin subió al escenario a un niño del público que portaba un cartel que decía: “¿Puedo tocar ‘Gravity’ al piano con vosotros?”, ahora el líder de la banda ha vuelto a hacer realidad el sueño de otro pequeño, esta vez en Ciudad de México.

En esta ocasión, el invitado a subir al escenario ha sido Huillo, un niño con autismo cuya imagenes cantando al ritmo de Coldplay en 2016 conmovieron a miles de personas e incluso a la propia banda, que siete años después y durante su gira por latinoamérica, no ha dudado en convertirle en el gran protagonista de una de sus actuaciones.

Tras conocer personalmente su historia y ver como su autismo a mejorado mucho gracias a sus clases de música, Chris, quien es padre de dos hijos junto a su ex Gwyneth Paltrow, quiso enseñar al mundo, y desde una posición privilegiada, las canciones que ha logrado componer el pequeño, terapia tras terapia, interpretando junto a él la canción Different is ok (Ser diferente está bien).

“El nombre de este muchacho es Huillo, es autista. Es un muchacho muy especial. Él ha estado haciendo música como una forma de entender el mundo, las emociones, a las personas. Hemos escuchado una de sus canciones esta semana y queremos pedirle, si le parece bien, que venga y la cante con nosotros”, presentaba el propio Chris Marrin antes de darle paso en el escenario.

Conteniendo sus nervios a la perfección y como si lo hubiera hecho toda la vida, el niño se sentó al piano y sin apenas titubeos ni trabas demostró ante miles de asistentes su talento y su gran evolución gracias a la música y en especial a Coldplay.