‘¡Quietor!’ El divertido aviso de un semáforo en honor a Chiquito que ya funciona en Málaga

Chiquito de la Calzada es uno de los personajes más entrañables de España. Su fallecimiento, en 2017, causó gran conmoción en el país y especialmente en Málaga, donde nació. Ahora su ciudad natal le rinde homenaje y lo hace como a él le hubiera gustado: con sentido del humor. Desde este martes está en funcionamiento un semáforo que muestra, en lugar de los típicos muñecos, la silueta del artista y que, además, va acompañado de audios con sus expresiones más conocidas.

Gregorio Sánchez falleció en 2017 y, desde entonces, se han sucedido los homenajes al artista ©GTres

“¡Quietor! Te voy a meter una multa que ni Perry Mason”, se puede escuchar cuando el semáforo se pone en rojo. “Relájate. Eres un torpedo. ¿Te das cuen? Te mueves más que los precios”. Por supuesto, no podían faltar las palabras más míticas de Chiquiti: “¡Cobarde” ¡Fistro! ¡Pecador!”. Cuando se pone verde, no hay lugar a dudas de cuál iba a ser la frase elegida: “¡Al ataquer!”, seguido de un “hasta luego, Lucas”.

Por supuesto, se pueden escuchar sus más que populares jipidos en medio de otras expresiones como “Siete caballos vienen de Bonanza” o “un lago negro, un lago blanco”, con la entonación que él empleaba al decirlas. Una idea de lo más original que está haciendo las delicias de los vecinos de Málaga, donde Gregorio Sánchez Fernández (ese era su auténtico nombre) despertaba mucho cariño entre sus vecinos.

El divertido semáforo es una realidad gracias al trabajo de un grupo de alumnos de Formación Profesional y de sus profesores de la Escuela Ave María. El Ayuntamiento de la ciudad les hizo la propuesta del proyecto y han estado trabajando en él durante un mes y medio. No han partido de cero en la elaboración del semáforo, sino que han hecho cambios sustanciales en uno que ya estaba operativo y que ya tenía altavoz.

Así funciona el semáforo ornamental de homenaje a Chiquito de la Calzada elaborado en la Escuela Ave María a petición del Ayuntamiento de Málaga. Se regularán el volumen y el horario de funcionamiento una vez esté instalado pic.twitter.com/DBwRnADo6B — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) April 5, 2022

Le introdujeron un reproductor de MP3 con archivos de audio con la voz original de Chiquito. Los alumnos editaron chistes del humorista para cortar las expresiones más populares, por lo que se han reído mucho durante el proceso. Lo más complicado para ellos ha sido dar movimiento a la silueta de Chiquito porque los muñecos que había previamente estaban fijos. Han tenido que introducir matrices de leds programables para que las figuras se moviesen.

No cabe duda de que será un magnífico reclamo turístico para Málaga porque… ¿quién no querrá pasar por el cruce en el que se ubique? “¡Nooor! Que pasan los coches a 160 kilómetros por hora”. Ese audio también lo reproduce el semáforo y, aunque ya sabemos que no se puede circular a tanta velocidad dentro de ciudad, sí simboliza el peligro que podría acarrear.

Las distracciones de peatones y conductores con el invento pueden suponer un problema, por lo que no está homologado para regular el tráfico. Se colocará en un lugar aún por determinar del centro de Málaga para que los viandantes disfruten de la genialidad del humorista.