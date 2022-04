De renegar de las redes a ser ‘el abogado de TikTok’: hablamos con Xavi Abat, el influencer que rompe moldes

-¿Desconectas de las redes en vacaciones?

Sinceramente, no. Si dejas de publicar, el algoritmo no te promociona, por lo que no desconectas del todo. Siempre digo que desde fuera se ve bonito, pero hay mucho trabajo detrás. Yo he mirado y estudiado guiones o he hecho videos en agosto, domingos, Semana Santa... Realmente no he desconectado ni un solo día (no he dejado nunca de publicar) desde hace 18 meses. Ni enfermo ni con covid he parado. Soy autónomo estoy acostumbrado jajaja

-¿Tus seguidores te paran por la calle?

Si, de vez en cuando, sobre todo los más jóvenes, que no tienen “filtro” y te paran y se hacen fotos. Los más mayores ves que miran y cuchichean, pero no se atreven… de momento es algo perfecto porque no es nada agobiante.

Reconoce que, gracias a las redes, tiene más clientela en su despacho, pero que también esta es más exigente ©Imagen cedida por Xavi Abat

-¿Qué te dice tu familia de tu popularidad desde que tienes TikTok?

Mi familia, sobre todo mis hijos adolescentes, las primeras semanas no lo veían muy bien, no les gustaba, la verdad… Pero cómo crecí rápido y me gané el respeto de la comunidad y han hablado muy bien de mí, pues ahora les encanta. Mi madre es mi mayor fan, me comenta todos mis videos (a mi padre aun le cuesta jejeje). Y mis hijos están muy orgullosos de mí. Es más, te diré que lo mejor a nivel personal de TikTok es que mis hijos están súper orgullosos de mí, y eso no tiene precio.

-¿Te ves dejando tu profesión como abogado y dedicándote exclusivamente a las redes?

En principio no lo veo porque el hecho de seguir haciendo juicios y demás me hace justamente estar conectado a las redes y darle un valor. No me gustan los charlatanes, esos que dan consejos en las redes y nunca han tenido una empresa.