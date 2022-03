El niño de ‘Hola, soy Edu, Feliz Navidad’ reaparece 25 años después de saltar a la fama

A finales de los 90, más concretamente en 1997, cuando aún las redes sociales no habían hecho su aparición, ni se las esperaba, la televisión era la única encargada de hacer populares a ciertas personas y personajes. Este es el caso de Enrique Espinosa, más conocido como Edu y quien unas navidades dejó atrás su anonimato para convertirse en el niño más famoso de España tras protagonizar un anuncio de la compañía de teléfonos Airtel en la que decía “Hola, soy Edu. Feliz Navidad” mientras cogía el teléfono de su casa.

Enrique Espinosa, alias Edu, tiene actualmente 32 años ©Captura Telecinco

Ahora, 25 años después de saltar a la fama, y tras llevar una vida totalmente alejada de los focos, “Edu” ha reaparecido en el programa “Lo de Belén” donde ha hablado de lo que supuso para él la fama siendo tan solo un niño. “Lo pasé mal. Fue una etapa dura. No hay un manual de cómo tratar la fama así, ni por parte de las escuelas ni por parte de nadie. Me convertí en el centro de atención y lo único que quería era pasar desapercibido” afirmaba Enrique, quien actualmente tiene 32 años.

Enrique, quien confesaba que tuvo que cambiarse de colegio hasta en siete ocasiones debido a que en algunas ocasiones le hacían el vacío y otras le acosaban, no quiso seguir protagonizando más anuncios y decidió enfocar sus pasos hacia el mundo empresarial, concretamente hacia el sector digital, donde ahora da rienda suelta a su imaginación.