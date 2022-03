Un ‘no’ con mucha clase: invita a una chica a una copa, le da su teléfono y... ¡recibe un ‘bizum’ a cambio!

Aunque cada vez es más habitual recurrir a las apps de citas para ligar, hay cosas que nunca cambian: ir a una discoteca y conocer a un chico o a una chica que te gusta y comenzar a hablar. Es lo que le ha ocurrido este fin de semana a Noel Jordan, un tuitero de Palma que estaba de lo más contento porque había conocido a alguien por quien se sentía atraído.

Estuvieron hablando, bailaron juntos, él le invitó a una copa a ella y… le dio su móvil. Todo parecía fluir a la perfección, pero no se imaginaba ni por asomo lo que la chica iba a hacer con su número de teléfono.

Cuando esperaba recibir, en algún momento, un mensaje o una llamada, lo que le llegó a Noel fue una notificación. Y no, no era una solicitud de amistad de alguna red social, sino… ¡un ingreso en Bizum! Se trataba del importe exacto que había pagado por la copa a la que había invitado a la chica. “Nunca me habían rechazado de una forma tan guay”, comenta él con humor en su perfil de Twitter.

El tuit en el que explica lo que le ha pasado no ha dejado indiferente a nadie y en tan solo dos días se ha hecho viral. Entre los cientos de comentarios que ha recibido la publicación, hay quien lo considera “el rechazo más elegante” y quien le anima a que le escriba porque “esa chica merece la pena”. También hay quien está convencido de que la susodicha “no sabe qué decirle” y está esperando a que Noel le diga algo a ella…

este finde conocí a una chica en una discoteca, estuvimos hablando, bailando y la invité a una copa. Le di mi número y no me ha hablado, eso sí, acaba de hacerme un bizum devolviéndome el dinero del cubata pic.twitter.com/aFaSbEUwJU — Noel Jordan (@NoelJordan_) March 28, 2022

La cuestión es que la chica ha dado de qué hablar. Está por ver si el otro protagonista de esta historia se anima a probar suerte ydar el primer paso para hablar por teléfono… Esperemos que, sea como fuere, ponga al día a sus seguidores del próximo capítulo.