Entrevistamos a La Chica Bona, la ‘tiktoker’ del ‘buen rollo’ que superó una depresión gracias a las redes

Detrás de La Chica Bona está Mercè Bona, una madre de dos hijos que atravesó una depresión postparto de la que se empezó a recuperar cuando descubrió TikTok. Tanto le atrajo esa red social, que no solo se creó una cuenta, sino que acabó dejando su trabajo para dedicarse al cien por cien a ella. En una entrevista a Tu Otro Diario, nos cuenta que su marido la apoyó desde el primer momento, pero que a su madre (que hoy es una gran fan) le costó un poco más entenderla. Ganadora de los Premios TikTok 2021 en la categoría de Buen Rollo, Mercè nos detalla cómo fueron sus inicios y cómo es su día a día como influencer.

- ¿Cómo empezaste en TikTok?

Me enteré de la existencia de la app por casualidad (ni siquiera me había enterado de la existencia de musicaly) mientras navegaba por Instagram. Me llamó la atención un vídeo que era distinto a lo que estábamos acostumbrados, tenía algo que me enganchó, a los pocos días me salió otro vídeo con esa misma esencia, ese “qué sé yo” que solo tenían esos vídeos. Y entonces me fijé en la marca de agua y decidí descargarme la aplicación de TikTok…

Empecé a consumir contenido como nunca antes con ninguna otra red social, tenía algo muy especial que me enganchaba a la vez de que me sentía muy identificada, así que dos semanas después me decidí por subir mi primer vídeo y lo hice en una cuenta “pública”. Casi por intuición, sentí que lo que iba a hacer igual le iba a gustar a alguien más que a mí… no sé explicarlo, y así fue como el 30 de agosto del 2019 subí mi primer tiktok y desde entonces hasta hoy… Podría contar con los dedos de las manos los días que no he subido vídeo a la app.

- ¿Cómo y cuándo te decidiste a dejar tu trabajo para dedicarte plenamente a tus redes sociales?

En enero del 2021, un año y medio después de hacer videos única y exclusivamente por pasión, empecé a tener retorno. Fue cuando mi cuenta empezó a despegar a nivel de audiencia y primero fue gracias al fondo de creadores que abrió el propio TikTok, y al muy poco empecé a recibir interés desde las marcas, lo que empezó a darme un flujo de dinero bastante constante. Pasaron los meses y me di cuenta que no se sostenía, estaba teniendo éxito en las redes y tenía que ser valiente, o lo tomas o lo dejas.

Obviamente las redes, cuando te funcionan, dan mucho trabajo y eso es imposible de combinar con un trabajo clásico y aún más difícil si le sumas la maternidad… Empecé poco a poco, eso sí; primero hice una reducción de jornada a ver qué tal… pero pasaban las semanas y era insostenible, así que aposté por esta oportunidad y me tiré a la piscina… y lo mejor que he hecho.

- ¿Qué te dijeron tu marido y tu familia sobre aquella decisión?

Me han apoyado siempre. Mi marido, de hecho, fue quien me dijo que tenía que cambiarme el nombre, porque yo empecé llamando la cuenta con mi nombre real, Mercè Bona, y cuando empecé a crecer en seguidores, pero muy al principio, cuando tenía 1000 o 2000 seguidores, me dijo “tienes que ponerte un nombre artístico”. Y yo… digo “pues no sé cuál” y él me dijo “ponte algo como la chica bona o así” y, mira, no le di más vueltas porque es que me encantó cómo sonaba lo de ‘la chica bona’.

“Los ‘photocall’ todavía me remueven muchísimas emociones, no me acostumbro, me ilusiona todo esto, me pongo nerviosa, me abrumo”

Mi madre tardó un poco más en entender lo que estaba pasando porque es que ella no sabía ni siquiera ni lo que hacía… hasta que se descargó TikTok y ahora es fan jajaja. Imagina lo que es para ella poder escuchar las anécdotas de sus propios nietos...