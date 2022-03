El triunfo de ‘First in Flight’, la banda que arrasa en las redes por sus versiones hechas con instrumentos de juguete

Es lógico asociar una banda de rock a locales de conciertos, a todo tipo de escenarios, a giras, a merchandising… y a instrumentos reales. Menos el último, ‘First in Flight’ tiene todos los ingredientes: ellos hacen versiones de temas míticos con juguetes. Y ese está siendo el secreto de su gran éxito musical en las redes.

‘First in Fligh’t es un cuarteto estadounidense que se define como el resultado de una pelea entre bandas como Cobra Starship e IDKHOW: “La dulzura del algodón de azúcar en medio de un mosh pit”. De ahí nace “un sonido dance-rock alimentado por los años ochenta con el objetivo de empoderarte para enfrentar tus miedos”.

Está formado por Pat (vocalista), David (bajo), Richard (guitarra) y Max (batería). O lo que es lo mismo: la mezcla de dos músicos de metal y dos geeks del jazz que encuentran su punto común en un rock bailable. A lo largo de estos años habían lanzado su propia música y también habían grabado una serie de versiones usando el texto predictivo en lugar de las letras reales, pero el triunfo ha llegado de la mano de su última iniciativa.

Son dos músicos de metal y dos geeks del jazz que encuentran su punto común en el rock bailable ©firstinflightband.com

RELACIONADO 5 tendencias para triunfar en la red social de moda

Cuatro instrumentos de juguete

Con TikTok como punto de partida, ‘First in Flight’ hace ‘covers’ de temas muy populares interpretados con instrumentos de juguete: concretamente con una batería diminuta, un teclado de gatitos, una pequeña guitarra y un xilófono de colores. Miles de reacciones y miles de seguidores confirman su talento.

Y es que en su canal es posible toparse con interpretaciones de temas como ‘Chop Suey!’ de System of a Down, ‘Psychosocial’ de Slipknot, ‘Killing in the Name’ de Rage Against the Machine, ‘Enter Sandman’ de Metallica, ‘Symphony of Destruction’ de Megadeth o ‘Can’t Stop’de Red Hot Chili Peppers demostrando que su destreza musical queda patente, incluso, con las herramientas más simples.