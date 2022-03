Una ‘tiktoker’ cuenta cómo encontró al amor de su vida al más puro estilo de ‘La dama y el vagabundo’

Jasmine Grogan y Macauley Murchie protagonizan una historia de amor perfecta para el guión de cualquier película romántica de Hollywood. Un buen día, la ‘tiktoker’ fue a comprar al supermercado y se cruzó con un sin techo que estaba en la puerta del establecimiento: ella le ofreció ayuda y aunque él la rechazó… acabó aceptando una invitación para ir a cenar. Ese fue el inicio de una relación que se ha consolidado con la llegada de dos niños.

Como en cualquier otra ocasión, Jasmine se acercó al supermercado para hacer la compra. Cuando llegó al establecimiento, un sin techo estaba en la puerta y decidió ayudarlo ofreciéndole dinero: sin embargo, él no quiso aceptarlo. Cuando salió, insistió en echarle una mano y su gesto tuvo el efecto contrario: fue Macauley Murchie quien le llevó las bolsas hasta su coche.

Jasmine le ayudó a conseguir un trabajo para que pudiera permitirse un lugar donde vivir ©jasmine_groganxo

RELACIONADO 5 tendencias para triunfar en la red social de moda

Jasmine seguía pensando en cómo mejorar la vida de aquel chico y le propuso ir a cenar. Finalmente, él accedió: “Estaba avergonzado, pero me dijo que sí y quedamos”. Este encuentro supuso un punto de inflexión para ambos: hablaron sobre la vida de Macauley que notaba cómo la ‘tiktoker’ había logrado tocarle la fibra sensible. Ella, incluso, le regaló un teléfono móvil para que pudieran mantenerse en contacto y el primer mensaje que recibió no dejaba lugar a las dudas: “Me alegraste el día. Muchas gracias por todo. Eres increíble: no puedo dejar de pensar en ti”.

Matrimonio y dos hijos

Aquella primera cena dio paso a una nueva cita para comer: “No podía dejar de pensar en él”. A medida que se consolidaba la relación, Macauley fue transformándose dejando atrás la que había sido su vida hasta ese momento. Jasmine le ayudó a conseguir un trabajo para poder permitirse un lugar donde vivir, le llevó de compras y un día le preguntó si quería quedarse en su casa: “Terminó pasando mucho más tiempo que una noche”.

Dos años después de aquel encuentro en el aparcamiento del supermercado, Macauley le propuso matrimonio ©jasmine_groganxo

Con la relación consolidada, dos años después de aquel fortuito encuentro en el aparcamiento del supermercado, Macauley propuso matrimonio a Jasmine y ahora la pareja, incluso, tiene dos hijos. La ‘tiktoker’ confesaba su felicidad a los miles de seguidores que tiene en la citada plataforma: “Estamos muy contentos de que nuestros caminos se hayan cruzado: todo sucede por una razón. Es mi mejor amigo y una pieza que no sabía que me faltaba: hizo mi vida mucho mejor y ahora no puedo imaginarla sin él”.