¿Quieres poner cara a la chica que da voz a tu navegador? Te encantará ver cómo indica el camino a sus amigos

Si hablamos de Nikki García, lo más probable es que no te suene de nada, pero si escuchas su voz… ¡sentirás que es casi parte de tu familia! Y es que te acompaña en el coche, cuando vas andando por una zona que no conoces muy bien y te pierdes… Ella es quien da voz a Google Maps y es noticia por un vídeo que ha subido a Twitter en el que aparece dentro de un coche indicando a sus amigos cómo llegar al hotel en el que se aloja. Impresiona ponerle cara por primera vez, tanto que el vídeo que ha compartido se ha hecho viral y numerosos tuiteros (entre ellos Roberto Leal) no han podido evitar comentarlo.

“Mis amigos Juan y Ana me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo”, escribía para presentar el vídeo. Dicho y hecho. Y gracias precisamente a su amiga Ana, que es quien grababa, todos podemos ver el vídeo: “En la rotonda toma la segunda salida. No te la pases, esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico”, dice Nikki empleado el mismo tono que en la famosa aplicación de mapas y con gran sentido del humor.

El tuit ya ha recibido, en solo tres días, más de 14.000 ‘me gusta’ y más de 2.600 personas lo han compartido. “¡Por fin te he puesto cara! Anda que no me has llevado por calles equivocadas y te he jurado en hebreo, pero eres como de la familia y te lo perdono todo...”, le ha comentado una usuaria que se hace llamar Kimsamus. “Acabas de humanizar mi GPS, ya no le puedo decir de todo”, escribe otro.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

Entre quienes no han podido resistirse a comentar el vídeo está, como decíamos, Roberto Leal, para quien Nikki es “una genia”. Con su publicación, la chica detrás de Google más ha alegrado el día a muchos, que aseguran que “es el vídeo más divertido de la semana” y “el mejor tuit de 2022”.

Nikki García es actriz de doblaje y su voz nos resulta familiar no solo por esta popular app, sino también por numerosos personajes de series de televisión, de cine, de publicidad… A quienes viajen a menudo en tren estarán acostumbrados a escucharla además en los avisos de megafonía de Renfe. Se trata, por tanto, de alguien muy cercana a todos, a pesar de no ponerle cara hasta ahora.