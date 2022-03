La fascinante historia de los Zapp: la pareja que ha recorrido el mundo durante 22 años y ha tenido 4 hijos por el camino

Corría el año 2000 cuando Herman y Candelaria Zapp, una pareja originaria de Buenos Aires, Argentina, decidieron recorrer el mundo a bordo de un coche de 1928. Y lo que comenzó siendo la locura de dos jóvenes enamorados ha acabado convertido en toda una hazaña. Tras 22 años de aventura, esta pareja no solo ha logrado recorrer 362 mil kilómetros a los mandos de su viejo vehículo, sino que ha logrado visitar los cinco continentes, y no lo han hecho solos pues por el camino han tenido cuatro hijos, Pampa, Tehue, Paloma y Wallaby, cada uno de ellos en un país distinto.

A pesar de que el libro de Julio Verne tan solo se necesitaban 80 días para dar la vuelta al mundo, la familia Zapp ha invertido 22 años,volviendo finalmente a su punto de partida a principios de este mes de marzo. “Es cierto, estábamos locos y lo agradezco porque es mucho más divertido que ser normal. No me alcanzaría la vida para relatar las vivencias que generó aquella decisión de viajar y construir a la mejor familia del mundo. Soy un hombre rico que no puede pedirle más a la vida”, afirma Herman, de 51 años, al periodico La Nación.

Durante este tiempo la familia ha ido documentando el recorrido con divertidos videos y fotografías, material que comparten con su legión de fans a través de sus redes sociales. “Durante estos años nos hemos alojado en más de 2.500 casas, hemos vivido bienvenidas y despedidas -incluso en varios idiomas-, hemos conocido costumbres, modos de vida, religiones y culturas. Hemos experimentado traslados en distintos transportes, que van desde camellos, elefantes, parapentes y hasta viajes en globos aéreos. Hemos visto paradisíacos paisajes y emblemáticas construcciones como la muralla China o el Taj Mahal”, ha relatado la pareja.