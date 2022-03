¿Te han mandado un extraño vídeo en el que solo aparece un número? Esto es lo que significa

Un número, el 7642, se ha convertido en trendign topic y no, no es la combinación ganadora de ningún premio gordo de lotería (no al menos de momento). Es un curioso mensaje encriptado que miles y miles de usuarios de TikTok han estado enviando en los últimos días. ¿Te ha llegado? Si es así, seguramente alguien está intentando decirte lo especial que eres… Atención, esto es lo que significa:

La explicación la da la numerología, una creencia antigua que establece una relación oculta entre los números y con los seres vivos, pero también con fuerzas o seres espirituales. Lógicamente no se trata de creer o no creer en algo que muchos tildarían de superstición, sino en el significado de un mensaje de lo más amoroso.

Así, esta tradición vincula el número 7 al intelecto y al idealismo y lo ve como símbolo de la seguridad en uno mismo que es necesario tener para poderse abrir a los demás. El número 6 es amor, belleza y ternura, mientras que el 4 contiene una elevada carga filosófica: representa la evolución de todo lo que nos rodea, así como del sentido del deber a la hora de proponerse hacer algo para que las cosas sucedan.

Y el número 2 es el cúlmen de todo lo anterior: representa la vida en pareja o en familia y se asocia, por tanto, a relaciones comprometidas. De este modo, que te digan 7642 no tiene precisamente nada de frío: se trata de un mensaje con una clara intencionalidad por parte de quien lo envía, así que si te ha llegado, lo más probable es que la persona que te lo manda se te esté declarando (siempre, claro está, que sepa todo esto que acabamos de explicar...)