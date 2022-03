Ve en la tele a un hombre que se le parece mucho, busca información sobre él y… ¡son hermanos!

Ir al salón de tu casa y poner la tele, algo de lo más normal pero que aquel día, el pasado 22 de diciembre, le cambió la vida a Randy Waites, un californiano de 55 años. La cadena local emitía un reportaje sobre el clima en el que salían un hombre y su hijo jugando a lanzarse bolas de nieve. A Randy le llamó la atención lo mucho que se parecía a él ese desconocido, pero cuando le dio un vuelco el corazón fue cuando le entrevistaron y en el programa pusieron un rótulo para presentarlo: Edward Waites. Tenía su mismo apellido.

Randy y Ed solo se llevan un año, pero ninguno de los dos sabía absolutamente nada de la existencia del otro ©Captura de pantalla de NBC News

La hija de Randy, Cambria, enseguida buscó a ese extraño en las redes sociales y lo que averiguó los dejó a todos sin palabras: ¡eran hermanos por parte de padre! Pasaron unos días hasta que digirieron un poco la noticia y Cambria escribió a Edward para comunicarle lo que habían descubierto y le dio su teléfono por si le interesaba saber más.

Para Ed también fue un shock: “Esperé unos diez minutos, me sequé las lágrimas, me puse al teléfono y la llamé”, comenta en la revista People. “Hablamos durante aproximadamente una hora”, lo que le hizo sentir una necesidad enorme de conocer a su hermano. No tardaron en telefonearse y, desde el primer momento, fue algo casi mágico: “Conectamos como si nos conociéramos desde hace 20 o 30 años”, asegura Randy.

Fue el 5 de febrero cuando Ed, de 54 años, cogió un avión con su mujer y sus hijos para el ansiado encuentro, que incluso fue grabado por las cámaras de televisión. “Nos conocimos y les presenté a mi enorme familia y todo el mundo conectó”, dice emocionado Randy, que invitó a su nueva familia a que pasase el fin de semana en su casa.

Ed y Randy se vieron por primera vez en persona el pasado 5 de febrero y se fundieron en un largo abrazo ©Captura de pantalla de NBC News

Así lo hicieron y disfrutaron de unos momentos únicos en los que hicieron excursiones por la zona, comieron en restaurantes y, lo más importante, pasaron mucho tiempo poniéndose al día, contándose cómo habían sido sus respectivas vidas. “Fue simplemente fantástico”, en palabras de Randy.