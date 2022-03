El municipio de La Paca, un niño y un examen: el mix perfecto para viralizar una divertida confusión

Una confusión ingeniosa. Sí, “confusión” e “ingeniosa”, dos palabras que suelen ser opuestas pero que en este caso definen a la perfección la ocurrencia de un niño de 7 años. El pequeño se enfrentaba a un examen de matemáticas y, en una de las preguntas, el profesor daba una serie de datos a partir de los cuales los alumnos debían formular un problema. La cuestión es que para el protagonista de esta historia esos datos no eran los mismos que los de su maestro…

La información que se planteaba en la pregunta del examen era la siguiente: “La Paca – Murcia: 80 km / Ha recorrido: 20 km”. Con eso, el niño formuló este problema: “La Paca quiere ir a Murcia. Son 80 km y ha recorrido 20 km. ¿Cuántos kilómetros le faltan?”. Una respuesta de lo más normal si no fuera porque La Paca no es una señora, sino un pueblo murciano (una pedanía de Lorca, para ser más exactos)…

Si no sabía de su existencia, ¿cómo podía imaginar este chaval de siete años que una localidad tiene por nombre el de una mujer con un artículo delante? Seguro que más de uno desconocía que había un pueblo en Murcia que se llama así… Cuando Carlos, el profesor, vio lo que había escrito su alumno en el examen no pudo parar de reír, así que no se resistió a compartirlo en su perfil de Twitter.

Como cabía esperar, han comentado el tuit cientos de usuarios y la ocurrencia del estudiante se ha hecho viral, tanto que el profe hasta ha hecho entrevistas en varios medios. Pero lo mejor de todo es que “el niño está supercontento de haberse hecho famoso”, como confirma el propio Carlos en su cuenta de Twitter después de hablar con la madre del pequeño.

Eso sí, teniendo en cuenta que la respuesta dada en el examen no es técnicamente incorrecta, esperemos no solo que haya aprobado, sino que haya sacado matrícula de honor. La cantidad de sonrisas que este alumno de Primaria ha sacado a quienes han leído lo que escribió bien lo merece.