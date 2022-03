Le ofrecen volar en ‘business class’ sin su mujer, acepta y la lía en las redes

Un vuelo internacional de más de doce horas y te dan la opción de hacerlo en business class, ¿cómo rechazarlo? Cuando le surgió la oportunidad a un chico de 25 años que iba a viajar desde su país natal, Japón, a Estados Unidos para pasar allí un mes de vacaciones no se lo pensó dos veces y aceptó. Hasta ahí, todo normal, pero… ¿y si viajas con tu pareja? Para el protagonista de esta historia, no había problema: se separarían unas horas y disfrutarían de sus ansiadas vacaciones nada más bajar del avión. Con lo que no contaba es con el tremendo enfado por parte de ella…

No veía problema en viajar separado de su esposa y poder disfrutar de un vuelo más cómodo ©GettyImages

Quedó tan desconcertado que no se le ocurrió otra cosa que contar en un foro, en Reddit, lo sucedido para encontrar apoyo… ¡y lo que se encontró fue una reprimenda de más de 2.200 personas! El chico (cuya identidad no quiso revelar) explicaba que iban a volar por la noche por lo que estarían las doce horas durmiendo y, por tanto, no veía dónde estaba el problema. Detallaba, a continuación, que su mujer estaba molesta porque había antepuesto la business class a ella, a lo que él le contestó que lo que pasaba es que estaba celosa porque ella no podía viajar en clase superior…

¿Celosa? La poca empatía que muestra con su esposa le ha convertido en objeto de todo tipo de críticas en Reddit, cuyos usuarios no entendían cómo no podía ver lo egoísta que estaba siendo. Y se lo hicieron ver de manera más que clara: “Literalmente abandonaste a tu mujer y luego te burlaste de ella”, le decía uno de los participantes del foro. “Ella tiene toda la razón al estar molesta”.

Ante los reproches de más de 2.200 personas, decidió comprar otro billete en ‘business class’ para su mujer ©GettyImages

Otro le espetaba que sabe estaba siendo un hipócrita: “Simplemente no te importa tu esposa porque estás tomando egoístamente la decisión sobre lo que es mejor para ti”, mientras había quien le recriminaba no saber lo que es estar casado: “Si me ofrecieran pasar a bussiness class, le daría el billete a mi mujer”, aunque ella también lo rechazaría para poder estar a su lado. “¿Por qué no querrías acurrucarte, hablar y estar con tu pareja? ¿No es una de las ventajas del matrimonio no tener que volver a estar solo en un avión nunca más?”, comentaba otro.

Afortunadamente, el iluso marido hizo caso a las miles de personas que le respondieron en Reddit y, poco después, aseguró que iba a comprar otro billete para que su chica pudiera sentarse a su lado en clase business.