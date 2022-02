Un periodista recibe la inesperada (y divertida) visita de su madre, que interrumpe la grabación

El amor de una madre es incondicional y aprovechan cualquier ocasión para demostrárselo a sus hijos… sin importar las circunstancias o la vergüenza que puedan sentir sus retoños. Bien lo sabe Myles Harris que recibió la visita de su madre mientras estaba trabajando y no supo qué hacer cuando la mujer, emocionada, mostró lo orgullosa que estaba de él.

Myles Harris trabaja como periodista en la televisión local ABC 6, pero no pensó que una de sus jornadas frente a la cámara acabaría convirtiéndose en algo viral. Como suele ocurrir frecuentemente en su trabajo fue enviado a cubrir una información, pero en lugar de hacer un directo tenía que granar una pieza para su posterior edición y difusión.

Gracias a la labor del cámara con el que estaba trabajando, la graciosa ocurrencia de Sandi ha trascendido ©mylestharris

La complicidad del cámara

En ello estaba junto a DeAngelo Byrd, su cámara, cuando recibió una inesperada visita: la de su madre. Myles estaba informando frente a la cámara y, de repente, cortó la frase que estaba pronunciando en ese momento. Sandi, su progenitora, acaba de aparecer en para saludarle a él y a su compañero.

Mientras el reportero no sabía dónde meterse, su compañero decidió grabar el divertido momento captando cada uno de los detalles. En las imágenes, Sandi aparece conduciendo su coche y se para en el lugar donde está Myles: “¡Hola cariño!”. Su hijo se vuelve, le dice algo y se encoge de hombros antes de girarse para mirar a la cámara con gesto molesta en su rostro.

Viral en redes

Con las carcajadas del cámara de fondo, Myles, visiblemente frustrado por sus interrupciones de su madre, le recrimina: “Estoy intentando trabajar, no paras de llamarme por teléfono y ahora estás aquí. Tienes varios coches esperando detrás de ti: encima no detengas el tráfico”. Sin embargo, Sandi no parecía no estar molesta por la actitud de su hijo: volvió a emprender la marcha no sin antes lanzarle un beso y saludar a su compañero que seguía grabando todo en vídeo.

A pesar del mal rato, Myles decidió compartir en su perfil de Instagram las imágenes que el cámara había estado recogiendo durante la visita de su madre. Una grabación que no tardó en convertirse en un fenómeno viral que el periodista definió como “Typical Sandi” (“Típico de Sandi”).