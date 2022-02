Los NFT llegan al mercado inmobiliario: así es la primera mansión de lujo a la venta con versión virtual

Los NFT (Non Fungible Tokens / Tokens No Fungibles) son activos inimitables que se pueden comprar o vender en el mundo digital verificándolos a través de la tecnología Blockchain. Ya están presentes en el mundo del arte, en el de la moda y, ahora, también en el mercado inmobiliario. Meta Residence One es la primera mansión NFT que, además, cuenta con una versión real en Miami.

Los ‘tokens’ están conquistando todos los aspectos de la vida humana y prueba de ello es esta mansión de lujo que será subastada a lo largo de 2021. El comprador no solo se hará con la propiedad virtual, también con la real que se está construyendo en Miami. La casa NFT ha sido bautizada como ‘Meta Residence One’ y es fruto de un proyecto arquitectónico único que une el Metaverso y el mundo físico para crear una experiencia nueva y revolucionaria.

Los integrantes de esta iniciativa son Voxel Architects, expertos en realidad virtual, One Sotheby’s International Realty y Meta Residence, una empresa de tokens no fungibles. La propiedad virtual estará ubicada en el metaverso de The Sandbox que, hasta ahora, contenía galerías de arte, hogares y fiestas donde los usuarios pueden acceder a NFT. A ellos se sumará esta lujosa mansión.

La vivienda real está en Miami y tendrá 1.021 metros cuadrados distribuidos en siete habitaciones y nueve baños ©GettyImages

Una mansión de más de mil metros cuadrados

La versión digital de esta exclusiva propiedad estará creada con tecnología NFT y será un reflejo directo de la propiedad física para convertirse en una extensión de la misma. ¿Dónde estará la vivienda real? En Miami y, concretamente, en un terreno ubicado en uno de los vecindarios más demandados: sus responsables no han dado más pistas al respecto.

La extensión del terreno donde se está edificando la ‘Meta Residence One’ auténtica ocupa un espacio de 4.046 metros cuadrados. La vivienda tiene 1.021 metros cuadrados distribuidos en siete habitaciones y nueve baños: estará lista a finales de este año aunque la ubicada en el Metaverso tiene un plazo menor ya que las previsiones apuntan a que estará terminada durante el primer trimestre de 2022. Será vendida por ONE Sotheby’s en una subasta: toda la transacción se realizará utilizando la tecnología Ethereum y se registrará en Blockchain.